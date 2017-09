Deutschland, Irak, Iran, Russland, Syrien und die Ukraine: Das Thema Vielfalt zeigte sich schon durch die Herkunft der Gäste. Sechs verschiedene Nationalitäten waren beim interkulturellen Erzählcafé vertreten.

Am Anfang vieles neu

Sprache am wichtigsten

In lockerer Runde diskutierten sie im Katholischen Sozial- und Bildungszentrum der Caritas an der Dreifaltigkeitsstraße ihre persönlichen Erfahrungen mit anderen Kulturen und die Bedingungen für ein gutes Zusammenleben. Anlass war die interkulturelle Woche mit ihrem passenden Motto "Vielfalt verbindet"."Natürlich muss man nicht alle Traditionen mitmachen, aber Akzeptanz wäre auch oft schon ein guter Anfang", gab Organisatorin Sylvia Benjamin von der Migrationsberatung der Caritas zu Beginn die Zielsetzung vor. Das gilt nach ihren Worten ebenso für Zuwanderer: "Auch für Leute, die zu uns kommen, kann Vielfalt etwas Neues sein."Tatsächlich bestätigten mehrere Gäste, dass beispielsweise alleinerziehende Mütter, arbeitende Frauen oder gleichgeschlechtliche Beziehungen für Einwanderer aus den eher patriarchalischen Gesellschaften des Orients zunächst überraschend seien. Jedoch werde oft vergessen, dass sich auch dort die Städte modern und liberal entwickelten und eher die ländlichen Gebiete konservativ eingestellt seien.Teilnehmerin Irina Huber, die ursprünglich aus der Ukraine stammt, bilanzierte: "Man kommt aus seinem Land, hat Jahrzehnte lang auf eine Art gelebt und plötzlich ändert sich alles. Integration ist ein Entwicklungsprozess." Die Besucher debattierten deswegen, welche Hindernisse und welche positiven Faktoren es bei der Integration verschiedener Kulturen in eine Gesellschaft gebe. Schnell waren sich die Diskutanten einig, dass oft die unterschiedlichen Landesküchen ein erster Berührungspunkt der verschiedenen Kulturen seien. "Vielfalt beim Essen akzeptieren wir anscheinend schneller", resümierte Benjamin. Sie persönlich schätze die Verschiedenheit der Lebensmittel, die beispielsweise arabische oder russische Geschäfte in der Stadt böten.Vor allem aber sei die Sprache wichtig, um sich zu integrieren, wie die Runde ferner erarbeitete. Neben dem Bildungsgrad und der Lernbegabung sei es die persönliche Motivation, die Erfolge mit der deutschen Sprache beeinflussten, schilderte ein Mann aus dem Nordirak. Zudem sei es positiv, die Familie im neuen Heimatland zu haben. Auch durch die Angebote der hiesigen Sozialarbeit und durch eine eigene Berufstätigkeit käme man mit Leuten aus anderen Kulturkreisen in Kontakt, lobte der Nordiraker. Denn sonst bestehe oft die Gefahr, dass sich Einwanderer isolierten: "Sie bleiben bei den Leuten aus dem eigenen Land, sehen die Fernsehkanäle aus dem Heimatland und gehen nicht nach draußen." Besonders negativ wirke sich hier die oft verweigerte Arbeitserlaubnis bei Asylbewerbern mit geringer Bleibeperspektive aus."Was kann man dann machen?", fragte Gast Andrej Petrov, als er versuchte, die deprimierende Stimmung im Asylheim nachzuzeichnen. Die Diskussionsrunde im interkulturellen Erzählcafé sprach sich deshalb auch für mehr sozialpädagogische Angebote für junge Migranten im Alter von bis zu 30 Jahren aus.