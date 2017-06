Ammersricht. (u) Paolo Oreni ist ein international gefeierter, mehrfach preisgekrönter Konzert-Organist, der mit seinem atemberaubenden Spiel die Besucher seiner Konzerte in ganz Europa begeistert. Genau das gelang dem Mailänder Orgel-Virtuosen letzte Woche bei seinem zweiten Gastspiel in der Ammersrichter Sankt Konrad-Kirche.

Drei Tage lang war der Weltstar zu Gast in der Vilsstadt und leitete ein Workshop, bei dem sich Organisten aus der Region in Sachen Improvisation, Literaturspiel und liturgisches Orgelspiel weiterbilden und perfektionieren konnten. Die ihm bekannte Ammersrichter Sandtner-Orgel mit ihren 1916 Pfeifen, 31 Registern und ihrem Doppelmanual erschien dem Künstler als für den Workshop optimal geeignetes Instrument. Eine Unterrichtseinheit verbrachte der Meister mit seinen Schülern in der Pfarrkirche St. Marien in Sulzbach-Rosenberg, weil die dortige Orgel noch mehr französisch-romantische Register aufweist und daher einige Stücke noch authentischer klingen. Das Konzert bildete den Abschluss der Kursreihe.Nicht Oreni selbst, der 22-jährige Kirchenmusikstudent Simon Jannik Holzwarth aus Aalen eröffnete den Konzertabend in der St. Konrad-Kirche. Mit seiner mitreißenden Darbietung des Finales der 4. Orgelsymphonie von Louis Vierne bewies er, warum ihm die Presse in seiner Heimat attestiert, ein Ausnahmetalent zu sein. Glänzend seine exakte Spieltechnik, ebenso sein flottes Pedalspiel! Ähnlich dynamisch und frisch gelang anschließend dem Sulzbach-Rosenberger Organisten Sebastian Brandl seine Interpretation eines Präludiums von Johann Ludwig Krebs. Die zarten, streichenden Register der Sandtner-Orgel kamen eindrucksvoll zur Geltung beim ruhigen Vortrag des Andantes von Albert Alain durch Jürgen Brakert, den Organisten der Weidener St. Konrad-Pfarrei. Virtuos und sehr spannend präsentierte danach Andreas Feyrer das Allegro der 6. Symphonie von Charles-Marie Widor. Mittels kluger Wahl der Register ließ der Ammersrichter Kirchenmusiker bei seinem Heimspiel die von ihm geliebte Sandtner-Orgel erklingen, als stamme sie vom „Meister der Meister“ des französisch-romantischen Orgelbaus Aristide Calvaillé-Coll.Spektakulär dann der Einstieg in die zweite Konzerthälfte, die der italienische Star-Organist selber gestaltete. Er wartete mit der „Fantasie und Fuge über B-A-C-H“ von Franz Liszt auf, ein Klavierstück, das einer von Orenis Orgellehrern, Jean Guillou, für die Orgel bearbeitet hat. Monumental harfende Akkordflächen wechselten sich mit schummrig romantischen und seraphischen Klängen ab. An die Stelle vorsichtiger Tonartwechsel trat ein dramatisches Hindurchstürmen durch zahllose Tonarten. Faszinierend wie Oreni mit den Füßen förmlich über die Pedale fegte, wie andere es kaum mit den Fingern schaffen. Auf Liszts Kolossalgemälde ließ er das Allegro Vivace aus der 5. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor folgen. Ob rauschende Klänge, ruhige Passage oder das in strahlendem F-Dur endende energiegeladene Finale – Orenis Spieltechnik schien keine Grenzen zu kennen. Zu den Besonderheiten von Oreni-Konzerten gehören spontane, überraschende Improvisationen über vom Publikum gewünschte Themen. In Ammersricht zauberte er eine gut fünfzehnminütige Improvisation über gleich drei von den Besuchern vorgegebenen Themen. „Großer Gott, wir loben dich“, „Der Heiland erstand“ und Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ wurden von ihm intelligent, raffiniert, geschmackvoll und unterhaltend miteinander verwoben. Nach einem ruhigen Beginn schaukelte sich die Improvisation immer mehr auf bis Oreni zum abschließenden rauschenden Höhepunkt noch einmal seine unglaubliche Pedaltechnik voll zur Geltung brachte. Der frenetische Beifall der Konzertbesucher galt am Ende zwar primär dem phantastischen Orgelvirtuosen aus Treviglio, war aber auch verdienter Lohn für die vier Meisterschüler, die die erste Konzerthälfte eindrucksvoll gestaltet hatten.