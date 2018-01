Neues Jahr, neue Kunst: Kulturinteressierten bieten sich 2018 in der Alten Feuerwache wieder viele Einblicke in die Arbeit von zeitgenössischen Künstlern aus dem ostbayerischen Raum. Das Jahresprogramm der Stadtgalerie ist erneut sehr facettenreich.

Preisgekröntes Die Sparda-Bank-Stiftung lobt alljährlich einen Kunstpreis aus. Dieser ist mit 3000 Euro dotiert und ging zuletzt an Johannes Steubl, gebürtiger Rodinger. Seine Werke sind von Donnerstag, 8. Februar, bis Sonntag, 11. März, zu sehen. Die Ausstellung bestreitet er zudem mit den drei Zweitplatzierten, die jeweils Anerkennungspreise von 1000 Euro bekamen: Barbara Muhr, Johanna Brunner und Jonas Höschl.



Auch heuer wird wieder ein Kunstpreis vergeben. Bewerbungen können bis 1. Juni unter kulturamt@amberg.de eingereicht werden. Erfreut ist Kulturreferent Wolfgang Dersch auch, dass die Stadt erstmals einen Etat für Ankäufe zur Verfügung stellt: 10 000 Euro pro Jahr. Darüber ist auch Michaela Grammer, Mitglied des Kuratoriums der Stadtgalerie froh. "Für einen Künstler ist eine Ausstellung erst einmal mit Kosten verbunden." Und natürlich würden die freischaffenden Künstler darauf hoffen, dass eines ihrer Werke angekauft werden, so die Kunsthistorikerin Michaela Grammer. (san)

Gemeinsam mit den Vertretern der Sparda-Bank, die das Jahresprogramm der Stadtgalerie Alte Feuerwache finanziell großzügig unterstützt, stellten Oberbürgermeister Michael Cerny, Kulturreferent Wolfgang Dersch, Kulturamtsleiter Thomas Boss, Stadtmuseums-Chefin Judith von Rauchbauer und Kuratoriums-Mitglied Michaela Grammer die einzelnen Ausstellungen vor. OB Cerny würdigte zunächst die Sparda-Bank für das Engagement - "monetär und mit viel Herzblut". Die Ausstellungen in der Alten Feuerwache bezeichnete er als eine gut aufgestellte Reihe: "Hochrangige Künstler waren schon da." Dieses Angebot sei für ganz Ost- und Nordbayern vorzeigenswert, befand Cerny. Die gezeigte Kunst sei abwechslungsreich, manchmal durchaus diskutabel, was aber dazu gehöre.Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Ostbayern, sprach davon, dass "Begegnungen" das Motto seiner Bank für das Jahr 2018 sei. "Wenn das Leben etwas reichhaltiger wird, dann durch Begegnungen", erläuterte er. Damit meinte er in erster Linie Begegnungen mit Menschen, aber auch mit Gedanken in einem bildhaften Werk, das seinem Betrachter zurufe: "Lass' dich von mir inspirieren!" Oder: "Schau' mich an und fühle etwas dabei!" Er zeigte sich begeistert vom "tollen Programm", das für die Stadtgalerie Alte Feuerwache für dieses Jahr zusammengestellt wurde. Kulturreferent Dersch und Kulturamtsleiter Boss stellten die einzelnen Ausstellungen vor. Den Auftakt macht eine Schau über das Werk von Kevin Coyne, Musiker, Autor, Maler und Zeichner, der 2004 im Alter von 60 Jahren verstarb. Vernissage ist an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr. Kuratiert wurde die Ausstellung von Stefan Voit, Kulturredakteur von Oberpfalz-Medien aus Weiden. Zu sehen sind bis Sonntag, 4. Februar, Zeichnungen aus dem Alltagsbereich.Einen großen Stellenwert nimmt heuer die Fotografie ein. Fünf Monate sind diesem Arbeitsgebiet der Kunst gewidmet. Ausstellen werden zwei Künstler, die laut Dersch einen starken Bezug zu Amberg haben. Zunächst zeigt Clemens Zahn von Freitag, 23. März, bis Sonntag, 3. Juni, seine Arbeiten, für seine Schau hat er den Titel "Erscheinungen" gewählt. "Seit Jahren erprobt er Japan- und Büttenpapiere aus Indien als Bildträger", heißt es dazu im Jahresprogramm. Nach mehrjährigen Aufenthalten in Berlin, Wien und Amberg lebt Zahn seit 2016 wieder in seiner Heimatstadt Sulzbach-Rosenberg.Nahtlos schließt sich "Fotografie bewegt" von Erich Spahn an. Dessen Arbeiten werden von Donnerstag, 7. Juni, bis Sonntag, 26. August, in der Stadtgalerie gezeigt. "Erich Spahn braucht man in Amberg nicht vorzustellen", sagte Dersch über den bekannten Fotografen. Spahn habe wunderbare Bilder der Glaskathedrale gemacht und auch auf Reisen viel fotografiert. Besonders reize ihn die Bewegung im Foto.Der Bildhauerei widmen sich Michaela und Florian Geissler. Das Ehepaar stellt laut Kulturamtsleiter Thomas Boss von Donnerstag, 6. September, bis Sonntag, 14. Oktober, in der Alten Feuerwache aus. Gleich im Anschluss werden die Werke des in Bulgarien geborenen und seit 1990 in Regensburg lebenden freischaffenden Künstlers Georg Tassev präsentiert. "Seine Bilder drehen sich um die Sinnfrage", sagte Boss.Den Abschluss der Reihe macht wie immer die Jahresausstellung der 1973 gegründeten Gruppe der Amberger Künstler - heuer schon zum 45. Mal und stets gut besucht. Von Donnerstag, 6. Dezember, bis Sonntag, 6. Januar, stellen die Gruppen-Mitglieder und Gastkünstler gemeinsam aus. Auch das ist längst eine Tradition geworden: Die Amberger Künstler warten mit einer Jahresradierung auf, die alljährlich ein anderer Künstler anfertigt.