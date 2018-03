Rot ist "Der wilde Mohn". Rot, betörend, ja überbordend reich an Möglichkeiten und Gefahren im Genuss zur gleichen Zeit. Die Farbe Rot ist auch sinnfälligster Ausdruck der verschwenderisch rauschhaften Liebe und energiegeladener Freude.

Opernhafte Grandezza

Liebe zum Schauspiel

Von der Farbe inspiriert, erblühen auf dem zweiten Album der Wahl-Nürnberger Komponistin und Sängerin Sabine Seide mit dem Titel "Der wilde Mohn" die lebens- und liebesbejahenden Lieder des neuen Programms ihrer Band "Seide". Es sind definitiv alles andere als stromlinienförmige Songs anglo-amerikanischer Tradition, obwohl sie virtuos mit den Klangfarben und Texturen des Jazz und des Pop spielen. Sie eröffnet damit auch am Dienstag, 20. März (20 Uhr), im Amberger Casino-Saal die diesjährige Reihe "Jazz is back in town". In vielfältiger, ja raffiniert pfiffiger Weise schließt sie an deutsche Liedtraditionen an, an populäre wie kunstliedhafte. Das in deutscher Sprache geschriebene Album klingt nicht nur hervorragend in den Programmen fantasiebegabter Pop- und Jazzradio-Stationen, sondern bezaubert ganz besonders auch das Live-Publikum.Denn Sängerin Sabine Seide ist durch und durch eine Bühnenpersönlichkeit. Mit stets angemessener Dramatik, opernhafter Grandezza und schauspielerischer Finesse vermag sie die großen, tiefen Gefühle auch zwischen den Stücken "darzustellen", die ganz eminent die Essenz ihrer Lieder bilden. Bei dieser "Inszenierung" wird sie l unterstützt durch ihren Pianisten und Co-Komponisten Tino Derado und umschmeichelt von den wunderbaren Cellotönen von Henning Sieverts.Es sind Lieder wie das hitverdächtige "Flug in den Mai", das poetische "Traumländer" oder aber das nur an der Oberfläche naiv-verspielte "Gelegentlich", die den Zuhörer eintauchen lassen in die Welt des wilden roten Mohns, in das Spannungsfeld zwischen Entgrenzung und vorwärtsschreitender Rebellion, zwischen Verlöschen und Aufbruch. Als heimliche Schmuggelware im deutschen Programm findet sich zudem und als einziger Coversong der bekannte Lieblingsschlager "Volare" aus dem Kanon der deutschen Italienliebhaber.Die Musikerin, Sängerin und Songwriterin Sabine Seide warf sich nach ihrem Abitur 2001 zunächst in die Arme des Theaters. So entschied sie sich für eine Regieassistenz und war im Staatsschauspiel Dresden als Vokalistin und Pianistin bei einer Jugendclubinszenierung des Hauses zu erleben. 2004 begann sie ihr Studium für Jazzgesang bei Jule Unterspann an der Hochschule für Musik Nürnberg. Sie erhielt Masterclasses u.a. bei Torun Eriksen, Leny Andrade, Mia Simanainen, Ack van Rooyen, Koch-Schütz-Studer und gibt selbst Gesangsunterricht mit Schwerpunkt Interpretation und Körperarbeit.Neben ihrem Trio "Seide" als künstlerisches Zentrum führte sie ihre Liebe zum Schauspiel u.a. zu einer Hauptrolle in der Musical- Produktion von "The Blues Brothers Show" und in das Ensemble des Kindertheater "Kopfüber" in Ansbach, wo man sie seit 2007 in verschiedenen Inszenierungen erleben kann. Im Spiegelzelt von Frankens Starkoch Alexander Herrmann begeisterte sie als Sängerin und Frontfrau der Nürnberger Palazzo-Show-Band "The Lucky Charms" 2o15/16.Karten gibt es in der Tourist-Information (Hallplatz 2, Telefon 09621/10-1233, E-Mail: tourismus@amberg.de) sowie an der Abendkasse .

Bild: Tina Gauff