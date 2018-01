Von Dagmar Williamson

Wahre Begebenheiten

Genügend Raum

Amberg. Es ist schon ein Widerspruch in sich: Ausgerechnet einer, der in seinem Haushalt nicht wirtschaften konnte, schreibt über Kapital. Der große Karl Marx, der einst Proletarier aller Länder zum Widerstand aufrief, saß am heimischen Schreibtisch und übernahm das Denken für die untersten Schichten; protestierte aber selbst nie auf der Straße. Als untreuer Ehemann, der sein uneheliches Kind verbannte, forderte Marx zur Loyalität unter den Fabrikarbeitern auf. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Als Jude geboren verfiel er der Hetzerei seinesgleichen und war nie scheu, einen antisemitischen Kommentar abzuliefern. Braucht die Welt wirklich noch eine Biografie über Karl Marx? Kurz: Ja.Denn aller guten Dinge sind Drei. Gareth Stedman Jones, Thomas Steinfeld und jüngst auch Jürgen Neffe nehmen sich Karl Marx biografisch an. Anders als seine Vorgänger zeigt Neffe in "Marx - Der Unvollendete" ein Herz für den Wirtschaftsphilosophen. Ob sich diese Liebe erst nach 150 gelesenen Wälzern und drei Jahren Einsamkeit im Autoren-Exil entwickelte, oder ob er schon immer Gefallen an dem Kommunisten gefunden hat, erzählt der Journalist während seinem Vortrag in der Buchhandlung Rupprecht in Amberg nicht. Dafür ist er davon überzeugt, dass, obgleich Marx Biografien verschmähte, sein geschriebenes Werk den Rauschebart wohl zufrieden gestellt hätte. Denn Marx interessierte sich nur für das Geschaffene eines einzelnen. Das, was weiterhin über den Tod hinaus bestehen bleibt.Seinen Prolog beginnt Neffe mit den Worten "Man kann die Geschichte auch anders erzählen". Anders, wie einen mit vielen Adjektiven ausgeschmückten Roman, beruhend auf wahren Gegebenheiten, Fakten und viele Fragen, die zum Nachdenken anregen. Neffe beschreibt leicht verständlich die Umstände, die zu den marxistischen Befunden geführt haben. Er offenbart etwas von der Seele des "Denkers der Reife" und entschuldigt, vielleicht unbewusst, dessen private Untaten. Das antisemitische Verhalten nennt der Autor während des Vortrages "Selbsthass" und im 15. Kapitel "Being Jenny Marx - Das Drama der begabten Gattin" erzählt er von der angeblichen bedingungslosen Liebe zwischen dem Ehepaar. Da hat es sich der Neffe etwas leicht gemacht. Dessen ungeachtet ist es ihm auf brillante Weise gelungen, ein trockenes Thema über Wirtschaft, Geld und politische Systeme zu erklären. Neffe schreibt: "Sind seine Vorhersagen der Globalisierung und ihrer Folgen nicht in einer Weise eingetroffen, dass man sich beim Lesen der Texte mehr als 170 Jahre später die Augen reiben möchte? Hat er nicht die totale Kommerzialisierung angekündigt, wie wir sie gar nicht mehr anders kennen?"Die Parallelen zur heutigen Zeit, die der Biograf fast selbstverständlich und selbsterklärend zieht, sind eindeutig nicht zu leugnen. Nur ein "Korinthenkacker" (Erbsenzähler) würde pedantisch bis ins kleinste Detail auf weitere Beweise bestehen und der logischen Sichtweise des Autoren widersprechen. Dennoch lässt Neffe zwischen den Zeilen genügend Raum für eigene Überlegungen."Marx - Der Unvollendete" (28 Euro, Bertelsmann-Verlag) gehört in jedes Bücherregal und wird sich zu einer wichtigen Lektüre entwickeln. 655 Seiten Text, inklusive Fotos und einer Bibliografie erzählen lyrisch, kurzweilig und gleichzeitig leicht zu verstehen, das Leben eines komplexen "Welterklärers", der nie etwas zu Ende gebracht hat.