Das Publikum liebt Kalibos Käsequatsch und kann seit seinem Auftritt im Musikomm jetzt sicher bis zehn zählen. Mit seiner Zaubersocke beginnt er das Spektakel, das schon bald ein jähes Ende findet. Jetzt müssen die Kleinen ran.

Kalibo auch für Erwachsene: Phänomentale Show voller (un)möglicher Zufälle Die Gedanken sind frei, niemand kann sie erraten. Aber hat der Text dieses berühmten Volksliedes immer noch Gültigkeit? Mentalmagier Kalibo rüttelte im Musikomm bei seiner separaten Vorstellung für Erwachsene eindrücklich an den Grundfesten dieser Überzeugung - und lieferte "eine phänomentale Show" voller (un)möglicher Zufälle.



Es hatte ein bisschen was von einer Privatvorführung: Im Foyer des Musikomm saßen die etwa 50 Zuschauer mittendrin in Kalibos Kleinkunstkreis. Da fiel es nicht schwer, in die Welt der Gedankenspielerei, Suggestion, Körpersprache und Intuition abzutauchen und erstaunt mitzuschwimmen. Gut, das sogenannte magische Quadrat funktioniert über eine Formel, aber es ist trotzdem sehenswert, wie sich alles zusammenfügt. Doch wie schafft es Kalibo, genau zu wissen, wer von fünf ausgewählten Personen wirklich die eine schwarze Kugel hat und nicht eine der vier weißen? Alle fünf Personen sollten behaupten, sie hätten die schwarze Kugel. Sagen sie die Wahrheit oder haben sie gelogen? Der Künstler erklärt, warum Helga gar nicht die schwarze Kugel haben kann: Ihr Tonfall und ihre Sprechgeschwindigkeit deuten darauf hin, dass sie nicht die Wahrheit sagt.



Klingt logisch, aber da muss doch ein Trick dabei sein. Oder gar Zauberei. Manchmal scheint es so. Kalibo ist schließlich auch Zauberkünstler. Wie sonst schafft es der Saarländer, dass von fünf Umschlägen genau der übrig bleibt, in dem ein paar Geldscheine stecken? Vier Leute aus dem Publikum dürfen sich ein Kuvert aussuchen, aber keiner erwischt das mit dem Geld. Und was macht den Buchtest so idiotensicher, dass der skeptisch dreinblickende Mann am hinteren Tisch erstaunt und ungläubig auf seinen Platz zurückkehrt?



Ob man will oder nicht, als Zuschauer beginnt man fast zu glauben, dass es unerklärliche Phänomene gibt. Und der Mentalist treibt es munter weiter, setzt immer wieder einen oben drauf. Von sieben Schlüsseln passt nur einer ins Schloss. Sieben Freiwillige testen sie, legen alle Schlüssel inklusive den einen richtigen in eine Glasschale zurück und rühren kräftig durch, ziehen erneut willkürlich ein Exemplar. Wer hat nun das richtige? Wie ferngesteuert weiß eine Frau aus dem Publikum, dass genau ihr Schlüssel passt. Magie? Intuition? Abgesprochen?



Am Ende der Show macht Kalibo deutlich, dass es von allem ein bisschen ist. Zu einem Teil echte mentale Beeinflussung, zum anderen reine Zauberkunst. Wie viel davon jeweils in den einzelnen Programmpunkten steckt, bleibe jedem selbst überlassen. "Es funktioniert nur dann, wenn beide Seiten sich auf das Experiment einlassen", erzählt der Künstler. Das faszinierte Publikum jedenfalls ist gern mit auf die Reise in die Gedankenwelt gegangen. Doch eine gewisse Ratlosigkeit bleibt: Wie viel von inneren Vorstellungen ist wirklich lesbar und sogar manipulierbar? Sind die Gedanken wirklich so frei, wie immer gerne behauptet wird? (tat)

Amberg. (dwi) "Wie? Ihr habt keine Stifte dabei?" - empört ist der Zauberkünstler Kalibo aus dem Saarland. Jeder weiß doch, dass man einen Stift zu einer Zaubershow mitbringen muss. Macht nichts. Kalibo klärt auf: "Zieht ihn doch einfach von oben herunter." Alle Hände schießen in die Höhe, greifen nach den unsichtbaren Stiften und fangen wild auf imaginärem Papier zu malen an.Das war nämlich so: Zaubersocke weg, Zauberbuch muss her, aber das ist leider leer. Da können nur die Zauberprofizuschauer helfen, denn Kalibo ist sich sicher: Jeder hat etwas Magie im Blut. Dreimal muss "das Pupslikum", wie Kalibo seine Zuschauer liebevoll nennt, das Blatt zehnfach falten und anschließend zu ihm auf die Bühne werfen. Und siehe da, das geheime Buch der Magie ist voll mit bunten Bildern.Bei Kalibos Mitmach-Show sollten keine extravaganten Tricks erwartet werden. Vielmehr versteht Kai Oliver Borchers, wie man überrascht, viel quasselt und vor allem Kinder zum wichtigsten Bestandteil einer Show macht. So hält er auch die Vorlauten und Besserwisser in Schach. Im zarten Alter von sieben Jahren wusste er bereits, dass er, wenn er erwachsen ist, Zauberer werden will. Seine Mutter erwiderte: "Beides geht nicht." Und was ist passiert? "Ich bin groß geworden", sagt der 42-Jährige und lacht. Mit 196 Zentimetern sei er der größte Magier aus dem Saarland.Patzer gibt es viele. Absichtliche Fehler, die nur seine begeisterten Gäste ausmerzen können. Zum Beispiel als seine stinknormale orangene Zaubersocke vom rechten Fuß verschwindet. Stattdessen schmückt ein rotes Tuch seinen Knöchel, das zuvor wiederum mit anderen Bändern verknotet war. Sein Ärger und die Unbeholfenheit bringen ihm Lacher ein. Vor allem aber auch, weil er immer zu den Kindern steht und dabei auch gerne die Eltern auf die Schippe nimmt. Einen Zauberknoten bekommt ein Mädchen geschenkt und darf ihn mit nach Hause nehmen. "Und wenn du ihn über Nacht unters Kopfkissen legst, haste morgen fünf Euro", sagt er und zwinkert der mitgekommenen Oma zu.Ohne Zugabe wollen die kleinen Magier den großen Kalibo nicht ziehen lassen. Auch hier enttäuscht er nicht, aber vorher gibt es noch eine Schuldzuweisung: "Siehste, hättest deinen Zauberkasten mitgebracht, gäbe es auch eine Zugabe." Dann zieht er eine Erwachsene auf die Bühne und auch sie wird nicht vor Albernheiten verschont. Am Ende ist Paula aber baff, als der Künstler einen Ball direkt in ihre Faust zaubert.