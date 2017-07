So farbig, so fein differenziert, so temperamentvoll und elegant kann Barockmusik sein. Eingeladen in die prächtige Schulkirche hat das Kammerorchester "Sinfonietta" mit seinem musikalischen Leiter Bernhard Müllers zu Solokantaten von Johann Sebastian Bach und Barockmusik von Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Pachelbel.

Glanz für Telemann

Feiner Fanfarenklang

Gewichtiger und schöner kann das Programm eines Kammermusikabends kaum sein. Da jubilieren Kuckuck und Nachtigall im Concerto F-Dur Nr. 13 für Orgel und Streichorchester (HWV 295) von Georg Friedrich Händel. Mit erfrischender Spielfreude reißt Müllers mit seinem stilistisch versierten Orgelspiel seine Streicherbegleiter mit. Mit schnellen Fingerläufen und einfühlsamen Zwiegesprächen erklingt Händels Werk recht originell.Im Schatten der Großen steht meist Georg Philipp Telemann. Er wird oft nicht mit demselben Glanz geehrt wie Händel und Bach. Hier nun beweisen Franz Badura (Trompete) und Müllers (Oboe) mit dem Streichorchester wie mitreißend, vielseitig und schwungvoll Telemanns Musik ist. Badura spielt mit schlankem, flexiblen Ton über die gesamte Bandbreite des Instrumentes und verleiht ihm so individuellen Charakter. Mit dem bestens harmonierenden Oboisten, der sein Instrument brillant beherrscht, und den fantastisch aufgelegen Musikern des Kammerorchesters gelingt so eine überzeugende Verbindung von feiner Klanglichkeit und intensiver Begegnung. Klassikfans bekannt ist auch Johann Pachelbels Kanon und Gigue für drei Violinen und Basso continuo. Ein Ohrwurm voller Melancholie, Lebendigkeit und Klangschönheit, ohne Kitsch und Kleister präsentiert.Das Rahmenprogramm liefert der große Bach. Einmal mit der Kantate "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" für Solosopran, Oboe, und Orchester zu Beginn und mit "Jauchzet Gott in allen Landen" am Schluss. Hier steigt die Trompete ein und beendet mit feinem Fanfarenklang das Konzert, bei dem Müllers - meist vom Basso continuo oder von der Orgel aus dirigierend - den Ton angibt.Er schafft Raum für Zwischentöne. Übermäßiges Pathos Fehlanzeige, dafür frischer Wind und feinfühlige Interpretationen. Der differenziert ausformulierende Streicherchor folgt ihm, greift punktgenau und sensibel ins Konzertgeschehen ein. Gesang-Akzente setzt Iris Kotzian. Mit voluminösem Sopran verkündet sie die frommen Lob-und-Preis-Texte.