(sle) Der Amberger Winterkönig Kurfürst Friedrich V. (Pfalz) war Anlass für die Ausstellung "Der Winterkönig im Schlamm der Kunst". Die Künstlerin Marion Anna Simon widmete der historischen Persönlichkeit eine ganze Schau und belebte die Historienmalerei auf kreative Weise. Ihre Werke sind in der Alten Feuerwache und an der nahe gelegenen Schiffsbrücke noch bis zum 2. Juli zu sehen. Begleitend zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, welcher am Freitagabend vorgestellt wurde.

So eine fulminante Ausstellungseröffnung mit Performanceaktion gab es in Amberg bisher noch nie, stellte Kulturreferent Wolfgang Dersch in der Einführung heraus und dankte der Künstlerin für ihre intensive Beschäftigung mit dem historischen Stoff und für ihre außergewöhnliche Auseinandersetzung. Auch Dr. Doris Hansmann, Lektoratsleiterin vom Wienand Verlag, betonte, dass es dem Verlag ein großes Anliegen war, nicht nur die Werke und die Performanceaktion Santa Maria zu dokumentieren, sondern auch den aufwendigen Entstehungsprozess im Atelier. Entstanden ist ein opulent bebilderter Kunstkatalog mit Texten von OB Michael Cerny, Kulturreferent Wolfgang Dersch, den Kunsthistorikern Dietmar Schuth, Marietta Franke, Michaela Grammer sowie Anette Ruttmann und Fotini Ladaki. "Meinen Malergürtel mit den vielen Pinseln habe ich mir nicht umsonst umgebunden", sagte Marion Anna Simon in ihrer Rede und ein zweites Mal ging es für die Gäste zur Schiffsbrücke, um dort zwei Köpfe abzuholen, welche etwas an Farbe verloren hatten. Diese werden von der Künstlerin nochmals aufpäppelt.Der 72-seitige Katalog erscheint im Wienand Verlag und wird vom Kulturreferat herausgegeben und ist ab sofort erhältlich.