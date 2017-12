Kinderprogramm von Willy Astor in Amberg

"Kindischer Ozean - Lauschliedergeschichten aus dem Einfallsreich" heißt das erste Kinderalbum von Gitarrist, Wortakrobat, Kabarettist und Liedermacher Willy Astor. Dabei gelingt es dem Münchner, kindgerecht zu sein ohne ins "zuckersüße" abzugleiten. Man merkt mit jeder Zeile, dass er sein junges Publikum ernst nimmt und ihm auch etwas zutraut. Am Donnerstag, 4. Januar, gastiert Astor damit um 15 Uhr in Amberg im ACC. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.