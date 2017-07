Bereits seit dem 17. Jahrhundert, um die Zeit von 1626, wird in Aschach der heilige Donatus verehrt. Die Gläubigen hofften auf seine Fürbitte und betrachten ihn bis zum heutigen Tag als Schützer vor Blitzschlag und Unwetter.

Aschach. Viele Besucher werden sich daher am Sonntag, 23. Juli, wieder unter den schattigen Kastanienbäumen zur kirchlichen und weltlichen Feier einfinden. An der Stelle, an der sich heute die Kapelle befindet, hatte man unter einer kleinen Bauminsel eine Holzplastik des Märtyrers aufgestellt.Als diese stark verwittert war, ergriff der damalige Ortspfarrer Johann Sebastian Stock die Initiative und baute mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung eine Kapelle, Im Juli 1847 konnte sie ihre kirchliche Weihe erhalten und kann also heuer ihren 170. Geburtstag feiern.Jedes Jahr feiern die Aschacher im Juli ihr kleines Pfarr-Bergfest. Früher geschah dies mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Ägidius und einer anschließenden Reliquienprozession zur Kapelle. Seit vielen Jahren findet die Eucharistiefeier nun vor der Kapelle statt. Am Sonntag, 23. Juli, um 9.45 Uhr zelebriert Pfarrer Kroher diesen Gottesdienst, der von den "Aschacher jungen Musikern" mitgestaltet wird. Daran schließt sich ein Frühschoppen mit Bier und Bratwürsten an.Nachmittags um 14.30 Uhr beginnt die Dankandacht mit Fahrzeugsegnung. Um zum Nachmittagskaffee Gebäck anbieten zu können, bittet der Pfarrgemeinderat um Kuchenspenden. Der Erlös aus Kaffee- und Kuchenverkauf geht an die aus Aschach stammende Missionsschwester Monika Kopf für ihre Missionsarbeit in Brasilien. Der restliche Erlös wird für die Instandhaltung der Kapelle verwendet.