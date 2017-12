"Die Schneekönigin" kommt mit ihrem Gefolge in wunderbaren Kostümen nach Amberg. Das Ballettmärchen nach Hans Christian Andersen begeistert das Theatervolk nicht nur durch den Tanz.

Faszinierendes Pathos

Aufführung mit Humor

Die fast zweistündige Aufführung der "Schneekönigin" verzauberte auch mit Bühnenbild und fantasievollen Darstellungen das von manchen jüngeren und älteren Eleven gut besuchte Fantasio-Ballett "Oleg Danovski". Für Choreographie und tänzerische Höchstleistungen des 41-köpfigen Rumänischen Staatsballetts spendete das Publikum im Stadttheater deshalb am Ende minutenlangen Applaus.Äußerst aufmerksam verfolgte man Kays Herzvereisung durch die selbst verhexte Schneekönigin und die letztendlich erfolgreiche Suche seiner treuen Gerda. Diese hatte Flüsse, Zaubergärten und hilfreiche und gefährliche Wälder zu durchqueren. Aber immer wieder wurde der "treuen Seele" Hilfe zuteil, sei es durch Kays Großmutter, eine Fee, durch kluge Krähen, vonseiten eines Prinzenpaares, einer Räubertochter, eines geschenkten Rentiers, von Tauben, der Finnin und einer Lappin.Als beste Wahl erwiesen sich zudem die beiden nordischen Komponisten. Der aus dem norwegischen Bergen stammende Edvard Grieg (1843-1907), der wohl den meisten aus seinen Peer-Gynt-Suiten bekannt ist, trägt mit scharf betonten Tanzrhythmen viel zum Erfolg bei. Die Nähe zur nordischen Volksmusik mit ihrer einzigartigen Radikalität, den leeren Quinten und dem Schwanken zwischen modalen und Dur-Moll-Tonarten passte perfekt zu den Stimmungen und der Entwicklung der fantasievollen Handlung.Jean Sibelius (1865-1957), der finnische Spätromantiker, der sich mit finnischen Sagen und Mythen in die Herzen komponierte, vollendet mit musikalischer Transparenz das traumhafte Geschehen. Trotz der musikalischen Dichte, seiner Schroffheit und der eigenwilligen Rhythmik entstand ein alle immer mehr in den Bann ziehendes melodisch faszinierendes Pathos. Die präzise Choreographie von Horatio und Monica Chereches, die scheinbar federleichten Sprünge und Hebefiguren des großen rumänisch-japanischen Ensembles quittierte der Saal mit regelmäßigem Zwischenapplaus. Wohlverdient waren Choreograph, Solisten und das Corps de ballet bereits mehrmals für ihre Virtuosität und Präzision ausgezeichnet worden. Der magische Zauber dieses Entwicklungsmärchens vereinte alles, was Fans wie Kenner des klassischen Handlungsballetts sich wünschen: eine emotionale Geschichte, romantisch-lyrische und effektvolle Pas de deux mit atemberaubenden Hebefiguren, Mehrfachpiroutten, Arabesken und Fouettés.Andersens Märchen erweisen sich auch hier als zeitlos berührend. Was schlicht und einfach erscheint, entpuppt sich bei genauer Betrachtung bald als im höchsten Maße ausgeklügelt. Viel Weisheit verbirgt sich in dem Streben nach der echten, vollständigen Liebe, dem Suchen und Finden, dem unbegreiflichen Verfallensein und Reifen. Märchenhaft und tiefgehend auch das Angewiesensein auf Hilfe, Güte und glückliche Zufälle. Andersens Glücksvorstellung, welche seine Dichtung wie ein roter Faden durchzieht, überträgt sich nicht wie ein luftiger Traum oder ein Spiel der Fantasie, sondern als eine erfahrbare Wirklichkeit von Minute zu Minute stärker auf die Zuschauer. Andersens Glaube an das Glück ebenso wie manche Verzweiflung, welche aber immer durch Optimismus besiegt wird, haben ihre Wurzeln bekanntlich in seinem Leben.Was in seinem frühen Märchen "Das hässliche Entlein" gilt, mag man auch heute noch gerne glauben, nämlich, dass "es nichts tut, dass man in einem Ententeich geboren ist, wenn man nur in einem Schwanenei gelegen hat". Aber auch der Humor kommt bei der Aufführung nicht zu kurz. Da tanzt hier scheinbar tollpatschig die Großmutter, da streiten sich Paare wegen Nichtigkeiten, oder die Finnin schreibt gar eine hilfreiche Nachricht auf einen Stockfisch, der letztendlich im Kochtopf der Lappin endet.War auch die musikalische Qualität des Tonträgers nicht optimal, so entschädigte die Aufführung unter der Direktion von Daniela Vladescu dafür mehrfach. Bestens gelaunt, winterlich eingestimmt und mit vom Klatschen heißen Händen verließen zufriedene Zuschauer den in seinem Ambiente gut zur Aufführung passenden Kulturtempel.