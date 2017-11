Wie viel Humor steckt in der sogenannten "ernsten" klassischen Musik? Jede Menge, wenn man die witzigen Arrangements bekannter Melodien großer Komponisten und die amüsanten Zwischentexte aus der Feder von Andreas Kowalewitz genießt.

Gelassen und elegant

Wurzeln des Gassenhauers

Vom verhaltenen Schmunzeln bis zum ungebremsten Lacher reichen die Publikumsreaktionen am Samstagabend im Amberger Stadttheater. Der Schöpfer des Programms kann leider nicht persönlich anwesend sein, der er wird im Münchner Gärtnerplatztheater gebraucht, aus dem auch ein Teil der Musiker stammt, die für den etwas anderen Faschinsauftakt in die Oberpfalz gekommen sind. Der andere Teil hat sogar noch eine weitere Anreise, spielen sie doch hauptberuflich bei den Berliner Philharmonikern.Als Vertretung des Ideengebers brilliert Irina Loskova am Klavier, und wenn sie mal eine Spielpause hat, sitzt sie majestätisch gelassen, kühl-elegant und nahezu reglos vor ihren schwarzen und weißen Tasten, als hätte einst Gustav Klimt sie gemalt. Ihr kommt beim Auftaktspiel eine etwas größere Rolle zu, muss sie doch die wohl berühmteste Serenade Wolfgang Amadeus Mozarts, "Eine kleine Nachtmusik", mit zahlreichen passenden und auch unpassenden Zitaten von anderen Tonschöpfern zur "kleinen Lachmusik" umfunktionieren.Davon dass nicht nur in den Werken des Salzburgers, der sich zeitlebens einen kindlichen Spaß an der Freud' bewahrt hat, sondern auch bei anderen großen Komponisten der sogenannten ernsten Musik vieles Heiteres versteckt ist, das vielleicht erst von Andreas Kowalewitz entdeckt wurde, aber eigentlich schon immer drin enthalten war, können sich die Zuhörer überzeugen. Und den oft hintersinnigen Humor genießen, der so ganz anders, nämlich eher still, daherkommt, als derjenige der derzeit populären Fernseh-Komiker.Absolut vergnüglich sind die Variationen über das Lied von der Soldatenbraut Lili Marleen. Sowohl in Musik als auch im Text finden Klaus Wallendorf, der sonst das Horn bläst, und Irina Loskova die eigentlichen Wurzeln des Gassenhauers. So entdecken sie die Wurzeln des Schlagers in den Arbeiten von klassischen Komponisten, angefangen bei Johann Sebastian Bach bis hin zu Bela Bartók und in den Werken von Dichtern, wie Goethes "Erlkönig" oder Heines "Loreley". Klaus Wallendorf steuert einige atemberaubende und zungenbrecherische Gesangsnummern, mit denen er beim Publikum besonders viel Applaus einheimsen kann.Absolut köstlich ist auch die Parodie auf die zeitgenössische Musik, bei der das Ensemble in voller Besetzung - mit dem Klarinettisten Manfred Preis, Martin Stegner an der Viola und Catherine Larsen-Maguire - seinen Spott über die ungenießbaren modernen Kompositionen ausgießt und dafür als Beifallskundgebung aus dem Parkett ein kräftiges "Hurz!" bekommt.Die Mischung aus feinsinnigem Humor und exzellenter Instrumentalkunst trifft den Publikumsgeschmack der Amberger Musikfreunde, die vehement Zugabe fordern. Mit dem Wiegenlied von Brahms, dargeboten wie die Abschiedssymphonie von Joseph Haydn, bei der ein Musiker nach dem anderen still die Bühne verlässt, signalisiert das Quintett dann aber, dass wirklich Schluss ist. Das Publikums hat's verstanden.