„Mozart zum Kugeln – Klassik zum Kringeln“ lautet das Motto des Programms, das sich Mitglieder der Berliner Philharmoniker zum Auftakt der närrischen Zeit im Stadttheater Amberg vorgenommen haben. Am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr gehen vier Berliner Philharmoniker und ein Münchner Dirigent am Klavier als Ensemble „Eine kleine Lachmusik“ ihrer Neigung für Witz, Satire und Ironie nach. "Sie verblüffen mit unkonventionellen, überraschenden Blicken auf Altbekanntes und Bewährtes aus der Feder Mozarts", heißt es im Programm.

Das Ensemble pflegt demnach "den notorischen Unernst und schreckt auch nicht davor zurück fremdzugehen – zumindest was die Instrumente betrifft". Die Veranstalter versprechen "eine gelungene Attacke auf die Lachmuskeln des Publikums". "Die Musiker gewinnen der ernsten Klassik ihre heitere, komische Seite ab – und das auf höchstem musikalischen, ja sogar philharmonischen Niveau." Karten sind zum Preis zwischen 22 und 3 Euro in der Tourist-Information Amberg (Hallplatz 2), Tel. 09621/10 1 233, per Mail unter tourismus@amberg.de und an der Abendkasse erhältlich.