Im Stadttheater Amberg stehen in der Spielzeit 2017/2018 nicht nur Theaterstücke auf dem Programm: Auch viele Konzerte locken nach Amberg. Zur Saisoneröffnung am Sonntag, 24. September (19.30 Uhr), sind die Hofer Symphoniker, unter der Leitung von Florian Merz, eingeladen.

Piano, Bratsche und Oboe

Alte Bekannte

Gerold Huber ist bereits ein alter Bekannter in Amberg. Am Sonntag, 5. November (19.30 Uhr), bringt er den jungen Tiroler Tenor Martin Mitterrutzner mit, den er am Klavier begleiten wird. Am Donnerstag, 14. Dezember (19.30 Uhr), ist das Vokalensemble Singer Pur mit dem Programm "A Thousand Years" zu Gast. Die deutsch-italienische Pianistin Sophie Pacini spielt am Sonntag, 21. Januar 2018 (19.30 Uhr), Schubert, Chopin und Schumann in Amberg.Am Samstag, 24. Februar 2018 (19.30 Uhr), werden das Signum Quartett mit Nils Mönkemeyer als Bratschisten und am Sonntag, 22. April 2018 (19.30 Uhr), das Bachorchester Leipzig mit Ramón Ortega Quero auf der Oboe erwartet. Für das Neujahrskonzert am Freitag, 5. Januar 2018 (19 Uhr), wird die Donau Philharmonie Wien zu Gast im Amberger Congress Centrum (ACC) sein.In der Kategorie Spezial gibt es am Montag, 30. Oktober (19.30 Uhr), unter anderem Norbert Neugirg zusammen mit dem fränkischen Trio Hullerngroove bei einer satirischen Lesung zu sehen. Markus Engelstädter mit seiner Show "The Magic of Queen" ist am Samstag, 13. Januar 2018 (19.30 Uhr), zu Gast und Bodo Wartke mit dem Musikalischen Solo-Theaterstück "König Ödipus" am Donnerstag, 17. Mai 2018 (19.30 Uhr). Am Samstag, 20. Januar 2018 (19.30 Uhr), kommt "The world famous Glenn Miller Orchestra" mit Jazz ins Theater nach Amberg.Bereits fest zum Programm gehört außerdem die "Amberger Lach-Nacht", dieses Mal mit dem Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und Constanze Lindner. Am Sonntag, 15. Oktober (19.30 Uhr), findet sie bereits zum siebten Mal statt.Daneben auch "THE Special Night(s) before Christmas" am Dienstag, 19. Dezember, und Mittwoch, 20. Dezember, (jeweils 19.30 Uhr) und die inzwischen vierte "Lions Musik-Nacht" mit den Chören der vier Amberger Gymnasien am Donnerstag, 22. März 2018 (19.30 Uhr), im ACC. Unter den Rubriken Junges Stadttheater, Brauchtum und Amberger Klangkörper sind ebenfalls wieder verschiedenste Veranstaltungen zu finden.___Weitere Informationen: