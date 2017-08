Von Marielouise Scharf

Amberg. Am Tag als Wladimir Klitschko seinen Abschied vom Boxsport nimmt, treten beim Sommerfestival gleich sieben musikalische Schwergewichte in den Ring und werden gefeiert. "Soneros de Verdad" nennt sich die Latino-Gruppe, die am Tag vorher erst aus Zypern gekommen war und am Tag nach dem Sommerfestivalauftritt in Amberg gleich wieder Richtung Österreich weiter reist.Was diese Musikmatadore - Luis Frank Arias (Sänger), Lázaro Dilout (Trompete), Nicolás Sirgado (Bass), Sergio Veranes (Tres), Querol Aldana (Gitarre), Fabián Sirgado (Congas), Vivo Barrera (Percussion) - liefern ist die perfekte Musik für diesen Sommerabend. Der romantisch ausgeleuchtete Innenhof der Stadtbibliothek ist komplett belegt. Tanzen leider unmöglich, denn alle wollen sie hören, die kubanische Gute-Laune-Musik in der Oberpfalz. Angelockt von den heißen Rhythmen fragen zufällig vorbeigekommene Radfahrer selbst in der Konzertpause noch nach Karten. Im Innenhof liefern "Soneros" viele musikalische Liebeserklärungen an die Heimat Kuba und deren vielfältige Rhythmen. Eine huldvolle Verneigung vor Che Guevara ist "Hasta Siempre Comandante". Wenn Luis Frank Arias diese "Hymne" voller Temperament und Leidenschaft interpretiert, dann bebt Amberg. Es ist eine Musik, die Kuba in seiner ganzen Vielfalt widerspiegelt. Da sind fast puristische, von Perkussion und Rhythmen geprägte Titel, dann wieder romantische Rumbamelodien oder melancholische Boleros. Jede Nummer ein "Lucky Punch", ein glücklicher Treffer ! Mit typisch kubanischer Musik nehmen die durchtrainierten Spitzenmusiker das Publikum in den Clinch, punkten mit heißen Songs, faszinieren mit Soli und tänzeln leichtfüßig im bunten Licht der Scheinwerfer. Sie tragen Straßenanzug, Hut oder Kappe, sie gefallen mit Zöpfchenfrisur oder kurz geschoren. Mit verführerischen Stimmen schmeicheln sie romantische Lieder. Sie packen aber auch gerne ihre stimmlichen Uppercuts aus, Treffer, die knallhart im Ohr landen! Begeistert werden die Soli mit der für Lateinamerika typischen Tres-Gitarre und Trompete aufgenommen. Die aufregenden Rhythmen aus Son, Salsa, Rumba, Mambo und Cha-Cha-Cha beschwören magische Momente, die die Seele berühren und den Körper in Tanzschwingung versetzt.Von Anfang an herrscht eine ausgelassene Stimmung, die selbst eine ganz, ganz junge zuckersüße Senorita mit Schleifchen im Haar und Lackschühchen an den Füßen nicht kalt lässt. Am liebsten wollte die Kleine gar nicht mehr von der Bühne. Nach etlichen Runden triumphieren auch diesmal wieder die "echten" Son Musikanten und dürften als heftig beklatschte Sieger den Ring verlassen.