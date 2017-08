Am Wochenende wartet die Kunstszene gleich mit einem Doppel-Event auf. Künstler aus dem koreanischen Daegu besuchen einmal mehr die Stadt Amberg, zu der sie in den letzten Jahren eine fruchtbare Beziehung aufgebaut haben.

In Berlin und Kassel Die koreanische Künstlergruppe ist derzeit in Deutschland unterwegs und stellt unter anderem in der Hauptstadt Berlin und auf der Documenta in Kassel ihre Werke aus. Etwa 50 Exponate zeigen die Gäste des A.K.T.-Kunstvereins im Kulturstift (Neustift 47).



Die Vernissage in Amberg ist am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr. Danach ist die Ausstellung nur noch am Samstag, 26. August, sowie am Freitag, 1. September, von 15 bis 18 Uhr zu sehen. (frj)

Vor zwei Jahren stellten einige bildende Künstler aus der koreanischen Millionenstadt, deren Motto "Die Kraft Daegus ist die Kraft der Kunst" lautet, in der Galerie des A.K.T.-Kunstvereins aus. Ein Jahr darauf folgte der Gegenbesuch von Amberger Kunstschaffenden, bei dem auch Hanna Regina Uber dabei war.Jetzt organisiert Uber mit dem Kulturamt ein kleines Sommerfest in der Stadtgalerie, an dem auch Gäste aus dem fernen Osten teilnehmen werden. Der Präsident der Daegu Fine Arts Association, Park Byung-Koo, und Jo Dong-Ow, Direktor eines der Kulturzentren seiner Heimatstadt, und Changhee-Nam, koreanischer Künstler mit Hauptwohnsitz in Nürnberg, werden beim Sommerfest über die Kunstszene in ihrer Heimat oder vielleicht auch über die Situation im ostasiatischen Krisengebiet und wie die Künstler dort die Bedrohung verarbeiten berichten. Am Samstag, 26. August, um 19.30 Uhr beginnt das Sommerfest in und vor der Stadtgalerie, bei dem auch noch einmal die Gelegenheit besteht, die aktuelle Ausstellung von Hanna Regina Uber und Robert Diem zu sehen.Außerdem werden der A.K.T.-Vorsitzende Hans Graf und Hanna Regina Uber Gedichte und Literatur aus Südkorea vorstellen - natürlich ins Deutsche übersetzt. Vielleicht erklärt sich auch einer der Gäste bereit, das eine oder andere Gedicht in der Originalsprache zum Besten zu geben. Für die richtige Partystimmung sorgt die Band "Burst".