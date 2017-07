Für die einen ist es bedruckte Folie, doch für die anderen hohe Kunst. Auf jeden Fall ist es höchst originell. Der österreichische Kunstprofessor Peter Kogler verwandelt im Industriegebiet Nord eine Produktionshalle in einen absoluten Hingucker.

Das ist keine Deko

Dient der Produktion

Professor Peter Kogler Peter Kogler ist einer der erfolgreichsten Künstler unseres Nachbarlandes Österreich. Der gebürtige Innsbrucker schafft mit seinen Röhren, Gehirnwindungen oder Ameisen ein verwirrendes, meist begehbares illusionistisches Raumlabyrinth. Das hat er nicht nur bei der Weltausstellung 2000 in Hannover oder bei der Ausstellung 1999 in Bregenz gemacht, bei der das Ehepaar Baumann auf ihn aufmerksam geworden ist.



Koglers Werk ist vielfältig im öffentlichen Raum vertreten. Beispielsweise in der Wiener U-Bahn. Dort durchzieht das typische Röhrenmuster das Zwischengeschoss der U1 und U2 am Karlsplatz. Auch der Grazer Hauptbahnhof trägt seine künstlerische Handschrift.



Peter Kogler war nach seinem Kunststudium in Innsbruck und Wien zunächst Dozent an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste, der Städelschule, in Frankfurt. 1997 wurde er Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien und leitete die Meisterklasse für Computer- und Videokunst. Seit nunmehr fast zehn Jahren hat Peter Kogler eine Professor für Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in München inne. (ass)

Wie nicht anders zu erwarten, stecken Annette und Georg Baumann hinter der Aktion. Der Unternehmer und seine Frau kennen Peter Kogler schon seit einigen Jahren von der Weltausstellung in Hannover und einer Schau im Kunsthaus in Bregenz. Georg Baumann war damals ganz fasziniert von einer Videoinstallation von Kogler, in der Röhren durch einen Raum rasen und so den Eindruck vermitteln, in einem geheimnisvollen Aufzug zu stecken.Als dann Baumann Automation das benachbarte Grammer-Gelände gekauft hat, störten dessen hässlich gelben Produktionshallen neben der modernen, teilweise gewagten Architektur des Baumann-Areals. Kurzerhand fiel der Beschluss, diese Flächen verschönern zu lassen. Da erinnerten sich Anette und Georg Baumann an den österreichischen Künstler, dessen Werke ihnen so gut gefallen hatten."Das ist keine Deko, das ist Kunst", betont Georg Baumann und Professor Kogler nickt. In der brütenden Hitze des Sommertags stehen sie neben der Halle und schauen beim Aufbringen der Folien zu. Bahn für Bahn entstehen die typischen Rohrmotive, mit denen Peter Kogler seit vielen Jahren arbeitet. Gedruckt und aufgebracht werden sie übrigens von der Amberger Firma Creative and Style, der Kogler die entsprechenden Computerdaten zukommen lässt."Ich arbeite ja schon seit Mitte der 80er Jahre mit dem Computer", so sagt er. Dort entstehen seine Visionen, die in Kunstgalerien zu sehen sind oder Fassaden schmücken. Die Rohre, das Gehirn oder die Ameise sind der "Wortschatz", dessen er sich bedient. Bei der Baumann-Halle war ihm sofort klar: Es müssen die Rohre sein. Eine Seite ist an diesem Nachmittag schon beklebt, nur mit Mühe kann der Betrachter von gegenüber die Ecke der Halle verorten. Das Gebäude verschwimmt im Gewirr der Röhren und Rohre. "Die Halle wirkt dadurch auch viel kleiner", befindet Georg Baumann.Dem es wichtig ist, dass dieses Gebäude heute bereits der Produktion von Baumann dient. Hier wird geschweißt und gedreht, was dann in den benachbarten Hallen zu feinster Automatisierungstechnik aus Amberg zusammengebaut wird. "Es geht eben auch um Kommunikation", ergänzt Professor Kogler, der sich die Örtlichkeiten genau angeschaut hat, bevor er seinen Entwurf vorgelegt hat. Ein toller Entwurf, wie das Ehepaar Baumann zufrieden feststellt.