Es ist ein Versuch. Aber er lässt sich gut an: Am Roßmarkt hat sich die erste Kunst-Galerie in Amberg etabliert, und immer mehr Künstler können dort ihre Werke präsentieren. Erich Graf, Kunstmaler von Beruf, und seine Frau Christine haben diesen Schritt gewagt. Internationale Kunst auch in der Provinz - kann das klappen? Im August entscheidet sich die Zukunft des Projektes.

Viele Richtungen

Zu einem Zehntel

Gerade noch vier

Hoffen aufs Gelingen

Palette Neben Erich und Christine Graf stellen zur Zeit noch folgende Maler und Zeichner in der Galerie aus: Michelle Glieve, Michael Fuchs, Henze Morro, Christian Henze, Harro Ross, Mario Tosi, Kai Lichtenberg. Weitere sollen folgen. (ge)

Amberg/Poppenricht. Seit 37 Jahren lebt der Poppenrichter Erich Graf (70) von seinen Bildern - der einzige Kunstmaler von Weltformat in der Region. Schon 1995 war er mit einer eigenwilligen Darstellung (Porträt und Tier im Lebensraum) im USA-Jahrbuch der weltbesten Tiermaler vertreten.Inzwischen ist er in etwa 50 Galerien weltweit präsent, jeweils mit mehreren repräsentativen Werken. Aber es reifte der Entschluss, eine eigene Galerie ins Leben zu rufen. 2015 lief in den angemieteten Räumen am Roßmarkt schon eine zweimonatige Jahresausstellung von Erich Graf und seiner Frau Christine, die ebenfalls schon seit 27 Jahren im internationalen Kunsthandel vertreten ist. Die Ausstellung wurde 2016 wiederholt, dann standen die Räume erneut leer. In diesem Jahr mieteten die Grafs die Lokalität erneut an und bauten die Galerie zur Dauer-Ausstellung aus.Im August, so bedeutete Graf unserer Zeitung, wird sich wohl bei erneuten Verhandlungen das Schicksal der Kunstgalerie Graf entscheiden.Bis es allerdings soweit ist, warten am Roßmarkt eindrucksvolle Bilder auf Besucher: Nicht nur Erich Graf ist mit seiner Wildlife-Abteilung vertreten und hat auch Stadt- und Landschaftsporträts sowie Miniatur-Naturszenen ausgestellt. Auch seine Frau Christine steuert figürliche Darstellungen und Farbstrukturen bei. Mehrere andere Künstler sind inzwischen ebenfalls vertreten (siehe Info-Kasten) und bereichern das Angebot.Die Lage der freischaffenden Maler beschreibt Graf derzeit als problematisch: Vor allem Billig-Kopien aus Fernost bedrohen, wie in vielen Branchen, so auch hier, das Handwerk: Massenware, zwar handgemalt von Profis, aber eben nur abgekupfert. Phantasie-Signaturen zieren die Gemälde, die zu einem Zehntel des hiesigen Preises auf den Markt geworfen werden."Ein Kunde sagte mir, er habe kürzlich zwei Bilder von mir auf Ebay ersteigert, für nur jeweils 70 Euro", erzählt der Künstler. Als er sich die Werke zeigen ließ, stellte sich heraus, dass es sich nur um Fotodruck auf Leinwandstruktur handelte, allerdings mit ein paar Farb-Pinselstrichen auf der Oberfläche. Sein Signatur freilich war klar erkennbar.Beim Verkauf über Galerien bleibt dem Künstler auch nicht das übrig, was er eigentlich haben müsste. Und der Privat-Verkauf ist nicht mehr das, was er einmal war. "Aber ohne den Handel kann man nicht leben." Früher gab es 30 Häuser, die sich um die Künstler kümmerten - "heute sind es gerade einmal noch vier!", zählt Graf auf. Er muss aber ständig ein paar Dutzend Werke als Reserve zu Hause greifbar haben.Doch die Kundschaft in Amberg ist treu: "Erst gestern kam ein älterer Herr, kaufte ein Tierbild und zeigte sich enorm begeistert von der Qualität der Darstellung", freut sich der Maler über die große Anerkennung.Er tüftelt inzwischen über einer neuen Maltechnik auf Acrylbasis, probiert ständig neue Motiv-Ideen aus und setzt seine in vielen Jahren ausgefeilte Darstellungskunst gekonnt in Szene. Ein Künstler aus Leidenschaft, der Amberg mit der Galerie ein Geschenk machen möchte. Vielleicht klappt es ja.