Seine Weltberühmtheit hat er mit großen Charakterrollen erlangt. Armin Mueller-Stahl ist jedoch nicht nur Schauspieler, sondern auch Maler. Ein künstlerisches Genie - mehrfach von den Musen geküsst. Seine Bilder sind nun im Stadtmuseum Amberg zu sehen.

Zwei Jahre Berufsverbot

Björn Engholm als Laudator

Info Die Vernissage am Dienstag, 12. September (19.30 Uhr), wird musikalisch von Geigerin Anna Godelmann umrahmt. Die Ausstellung läuft bis 30. November. Es werden Führungen angeboten. Unter dem Titel "Kunst, Musik und Wein" gibt es in der Museumsnacht am Samstag, 21. Oktober, Sonderführungen. Postkarten und Kataloge liegen auf. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

In der Ausstellung "Gesichter und Figuren" werden in vier Räumen etwa 150 Exponate des Künstlers gezeigt: Großformatige Ölbilder, Zeichnungen (Unikate auf Papier), Radierungen und Lithografien. Aber auch seine anderen Talente sollen nicht unter den Tisch fallen und werden in kleinen Film-, Foto- und Buchportionen dazu gereicht.Als Besonderheit der Amberger Schau werden die Werke Armin Mueller-Stahls den Bildern seines Malerkollegen und Zeitgenossen Michael Mathias Prechtl, dem weltbekannten Sohn Ambergs, gegenübergestellt. Wenn sich auch deren Malstile absolut nicht ähneln, die Vorliebe für Köpfe, die Leidenschaft für Menschen und die Gabe, mittels Farbe oder Symbolen Charaktereigenschaften herauszuarbeiten, ist bei beiden erkennbar.Für Prechtl wurde ein eigenes Kabinett für die Dauerausstellung "A tribute to Michael Mathias Prechtl" im Stadtmuseum reserviert. Jetzt rollt man den roten Teppich aus für Mueller-Stahl. Seine Vielseitigkeit hat dieser einmal so beschrieben: "Das Malen, Schreiben, Musizieren und die Schauspielerei gehören für mich einfach zusammen."Auf die Welt kommt Armin Mueller-Stahl am 17. Dezember 1930 in Tilsit, dem heute russischen Sowetsk. Eigentlich wollte er Musiker werden. Doch es kam anders: Nach einer Ausbildung zum Musiklehrer arbeitete Mueller-Stahl als Schauspieler. Auftritte in DDR-Filmen machten ihn zu einem der beliebtesten Schauspieler des Landes. Die Gunst wurde Mueller-Stahl entzogen, als er 1976, wie viele andere Schauspieler auch, eine Resolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann unterschrieben hatte. Nach einem zweijährigen Berufsverbot wanderte er 1980 in die Bundesrepublik aus. Am Ende des Jahrzehnts eroberte er auch die USA, wo er als einer von wenigen deutschen Schauspielern an seine Erfolge anknüpfen konnte.Soweit sind die bewegten Lebensdaten und vielschichtigen Erfolge den meisten bekannt. Weniger vertraut ist die Tatsache, dass der Schauspieler seit mehr als einem halben Jahrhundert auch bildkünstlerisch tätig ist. In den Drehpausen am Set oder zum Entspannen nach einem langen Arbeitstag zeichnet und malt der Superstar. In einer Video-Ecke ist eine filmische Dokumentation über die vielen Stationen zu sehen.Auf das malerische Können des Künstlers wurde Judith von Rauchbauer, die Leiterin des Museums, bei einer Ausstellung vor zehn Jahren in Regensburg aufmerksam. So animiert und fasziniert von den Werken des Armin Mueller-Stahl stellte sie den Kontakt her zum Kunsthaus Lübeck, das seine bildkünstlerischen Werke vertritt. Gemeinsam haben sie eine Auswahl aus dem vielschichtigen Schaffen getroffen. In der Amberger Ausstellung werden vorwiegend die neuesten Arbeiten von 2015 bis 2017 gezeigt.Mueller-Stahls Arbeiten sind durch eine expressive Pinselführung und provokante Konturen gekennzeichnet. Mit Farbe und Linie setzt er Akzente. Seine Themen schöpft er oft aus der Literatur (Goethe, Shakespeare), aus Filmstoff, der ihn gerade beschäftigt ("Illuminati"). Seine Porträts sind Begegnungen mit Persönlichkeiten, die man kennt. Also Dichter (Theodor Fontane), Denker (Martin Luther), Politiker (Willy Brandt: "Es wächst zusammen ..."), Wissenschaftler (Sigmund Freud), bildende Künstler (Gauguin, Joseph Beuys), Filmschaffende (Woody Allen), Musiker (Carl Orff, Giuseppe Verdi), historische Größen (Schiller, Goethe, Einstein), Pop-Ikonen (The Beatles, Elton John, Bob Dylan, David Bowie).Den Künstler trifft man aber auch in unterschiedlichen Selbstbildnissen ("Selbst in Eastern Promises" oder "Selbst mit Geige" als Farblithographie), seiner Vergangenheit ("Stasi-Akten, darunter meine"), seiner Heimatlandschaft ("Elbsandsteingebirge") und seinen Freunden. Einer davon ist sowohl als großformatiges Bild als auch als Laudator vor Ort anzutreffen: Björn Engholm (Ministerpräsident a. D.). Sein Ruf hallt bis heute nach. Nun bestimmt aber nicht mehr die Politik sein Leben, sondern die Kunst. Er spricht bei der Vernissage über seinen Freund Armin Mueller-Stahl. Der Kontakt zwischen Nord und Süd verlaufe sehr sympathisch, verrät Rauchbauer. "Wir schreiben immer ,Grüß Gott' und ein kerniges ,Moin, Moin' kommt zurück."___Alle ausgestellten Werke sowie eine Auswahl an Grafiken können käuflich erworben werden. Eine Brockhaus-Auflage, deren Buchrücken von Müller-Stahl gestaltet wurden, ist ebenfalls ausgestellt.