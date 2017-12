Sie gehören zu Amberg wie die Stadtbrille. Es gibt sie eine gefühlte Ewigkeit und der 23. Dezember wäre für viele Nachtschwärmer der Stadt ohne sie nicht auszudenken.

Von Punk im Casino-Saal zu Funk im Trio war es nur ein Katzensprung, den ein paar Unentschlossene zu hopsen wagten. Special Guest und Grand Slam mischten auf mit ihren legendären Jahresabschlusskonzerten. In einer parallelen Zeitzone zwischen dem Hier und Jetzt, Terra X und Weltall befinden sich die professionellen Musiker von Grand Slam vor jedem Auftritt.Liegestützen, summen oder vielleicht Geister beschwören? Was sich auch immer in ihren Köpfen hinter den Kulissen abspielt, führt definitiv zu einer groovy Bühnenshow. Während Saxofonist Eric aus Paris das Flirten mit dem weiblichen Publikum gemeistert hat, Palmer, mittlerweile ohne Rastafari-Haarpracht, geschmeidig im Takt wippt oder ein energiegeladener Toby von hier nach dort springt und dem Sprechgesang alle Ehre macht - Grand Slam sind ihres Namens würdig. Früher war mehr Lametta, das trifft auf die Funk-Band nicht zu. Sie glänzt mehr als je zuvor. Das legendäre Christmas-Special war gespickt mit Titeln aus ihrem jüngsten Album "Funk Cruisin' - The neverending Voyage". Ohne funkadelischen Identitätsverlust stellte sie überarbeitete Originaltitel und fünf neue Tracks vor und entführte in die unendlichen Weiten des Funkyversums.Kleine Peepshow zwischendurch, um das Auge der männlichen Passagiere zu beschwören: Mit voller Lockenpracht und UV-Licht am Körper schlängelte sich Mercedes Mayerl gekonnt tanzend zwischen Mikros und Kabelsalaten auf der kleinen Bühne, um eine Glitzer-Konfetti-Bombe zu zünden. Es war ein bisschen Las Vegas in der Kleinstadt. Wer zu spät kam, den bestraften die Türsteher mit einem Einlass-Stop.Zeitgleich im Casino-Saal: Kein Glamour und kein Glitzer, stattdessen das legendäre Original aus derbem und schruppigem Punk. Special Guest brachten zum 22. Rumble ihre eigenen besonderen Gäste aus Tschechien mit: Zvlasny Skola mit Akkordeon. Seit 20 Jahren sind die zwei Punkgruppen miteinander befreundet und ergänzen sich immer wieder grenzübergreifend bei ihren Auftritten. Gegenseitige Wertschätzung macht den Ernst der Sache deutlich: "Ehrlichkeit und Verlässlichkeit - darauf können wir zählen", sagte der Amberger Schlagzeuger, Dübel genannt, über die Zusammenarbeit.Die Sänger beider Bands haben offensichtlich eines gemeinsam: Sie singen sich die Seele aus dem Leib. Und damit die Stimmen auch ja durchhalten, würde man am liebsten Schweizer Kräuterli spendieren. Haben sie aber nicht nötig. Nein, über Bienchen und Blumen wird in diesem Genre nicht gesungen. Da würde keiner nach vorne kommen, um beim Pogo mitzumachen. Auch hier konnten sich Special Guest nicht beklagen. Irokesen schwangen wild hin und her - nichts für Zartbesaitete.Ein Jubiläum wird im nächsten Jahr gefeiert. So viel schon mal vorab: Ein drittes persönliches Highlight für die vier Jungs, neben dem Auftritt am Altstadtfest in Sulzbach-Rosenberg und dem X-Mas Rumble, wird das Konzert zum 25-jährigen Bestehen sein.