Von Cindy Michel

Amberg. Auf der ganzen Erde feiern Verlage und Leseratten an diesem Montag den Welttag des Buches. Im Interview spricht Bettina Weisheit, die Leiterin der Stadtbibliothek, über das Buch und seine Zukunft.Bettina Weisheit: Welttage erinnern an international bedeutsame Themen. Es ist wichtig, dass Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen vermittelt wird. Dies geschieht an diesem Tag vielerorts durch besondere Aktionen.Der Jubeltag des Buches fällt diesmal auf einen Montag - und da hat unsere Stadtbibliothek geschlossen. Im kommenden Jahr werden wir aber sicher ein Angebot für Kinder und Jugendliche haben.Das Kaiserschmarrn-Drama von Rita Falk.Papier.Zuhause lese ich lieber ein gedrucktes Buch. Papier fühlt sich gut an und ich spüre, beziehungsweise sehe, wie weit ich schon in der Geschichte bin und ob sie bald zu Ende ist.E-Books sind in der Regel nicht viel günstiger. Außerdem wird meiner Meinung nach zu wenig Werbung gemacht, zu wenig auf die Vorteile hingewiesen. Unsere Leser kommen oft zu uns, um sich überhaupt Erstinformationen geben zu lassen.Es gibt Leser, die inzwischen ausschließlich dieses Angebot nutzen, aber viele lesen digitale und gedruckte Bücher.Für die Reise ist ein E-Book-Reader toll und er bietet auch Vorteile für Menschen, die oftmals kleine Schrift in einem gedruckten Buch nicht so gut lesen können. Außerdem ist der E-Book-Reader leichter und gerade für Ältere oder Kranke vorteilhaft. Weitere Argumente sind, dass die Reader nicht so viel Platz brauchen und es keinen Verschleiß gibt.Romane und Sachbücher gehen gut als E-Book, aber schwer vorstellbar sind für mich die Bilderbücher, vor allem Pappbilderbücher.Digitale Hörbücher und Zeitschriften sind genau wie Bücher auch bei den Ambergern sehr beliebt. E-Video wird noch nicht so viel nachgefragt.Ich würde auf jeden Fall zuerst das Buch lesen und dann den Film anschauen, weil meine Fantasie sich dann freier entfalten kann.Das mag ich weniger, weil ich die Geschichte schon kenne und ich beim Lesen den Film vor Augen habe.Davon bin ich überzeugt. Wir brauchen Bücher zur Entschleunigung.Ob Autoren dafür ein eigenes Konzept entwickelt haben, ist mir nicht bekannt. Es gibt Bücher in denen Dialoge per Mail, via SMS oder Whatsapp geführt werden oder die sozialen Netzwerke eine Rolle spielen.Es gibt immer noch junge Vielleser, aber es stimmt, dass das weniger sind als früher. Wichtig ist, dass die Kinder schon in jungen Jahren eine Beziehung zu Büchern entwickeln können. Dafür sind neben dem häuslichen Vorlesen unsere Veranstaltungen für die Kleinen förderlich.Die Amberger lesen nach wie vor sehr gerne Krimis. Viele haben aber auch eine Schwäche für heitere, lustige Romane, bei denen sie gut abschalten können. Außerdem erfreut sich die Ratgeberliteratur wachsender Beliebtheit.Wir haben einen unterschiedlich großen Bestand an Büchern für Französisch, Lateinisch, Türkisch, Spanisch, Russisch, Italienisch und natürlich Englisch. Am häufigsten werden die englischsprachigen Titel ausgeliehen, gefolgt von Französisch, Spanisch und Italienisch.Von Camilla Läckberg "Die Eishexe", weil es ein spannendes Buch ist und über 700 Seiten hat. "Mein Herz in zwei Welten" von Jojo Moyes, 500 Seiten dick, und die Vorgängerbände haben mir sehr gut gefallen. Und dann noch das "Kaiserschmarrn-Drama" von Rita Falk, das ist eine Mischung aus Bayern, Familie, Spannung und etwas zum Schmunzeln. Zudem will ich es zu Ende lesen.