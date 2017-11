Kunstfigur Willy Nachdenklich bringt sogar Wissenschaftler auf die Sprachpalme, die seine Neuschöpfungen genauer untersuchen. Mit seiner Facebook-Seite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" wurde er bekannt. In Berlin startete er seine Tournee. Nun war der Amberger im Musikomm. Vong Heimat her.

Hype im Internet

Auf der langen Leitung

Zweimal für Jugendwort des Jahres nominiert Jugendliche haben eine eigene Sprache - vor allem im Internet. Bis 15. November kann man das Jugendwort 2017 wählen. Mit dabei sind zwei Kreationen (vong und i bims) von Willy Nachdenklich.



Nominiert sind unter anderem auch: Merkules (Mischung aus Angela Merkel und Herkules), geht fit (geht klar, passt), looten (einkaufen gehen, aus dem Englischen für "Beute"), nicenstein (perfekt, allen Wünschen entsprechend), unfly (uncool), napflixen (Nickerchen machen und Film laufenlassen), unlügbar (definitiv, unbestritten) oder tacken (Nachrichten schicken, während man auf der Toilette sitzt). Die Abstimmung im Internet