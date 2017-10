Den Weg nach Amberg hat er gleich gefunden, die Provinzialbibliothek ließ schlummernde Erinnerungen wach werden - dann las der Autor Akos Doma aus seinem autobiografischen Roman über Erwartungen und Enttäuschungen auf dem Weg von Ungarn nach Deutschland im Jahr 1972.

Amberg. (dwi) Ein kommunistisches Budapest, Propaganda-Medien und 16 Quadratmeter Wohnfläche für vier Personen plus Hund: Grund genug für die Romanfiguren Teréz und Károly, ihre Heimat verlassen zu wollen. Wer nicht der Partei angehört, wird unterdrückt. "Das System der Gefälligkeiten und Lügen und Lügner, die Korruption. Damit kann ich mich nicht vereinbaren", las der Schriftsteller seinen Zuhörern vor."Der Weg der Wünsche" erschien im vergangenen Jahr im Rowohlt-Verlag. Passend, behaupten böse Zungen, mitten in der Flüchtlingskrise. Der Zeitpunkt sei Rechtfertigung genug, um dieses Buch in die Longlist des Deutschen Buchpreises aufzunehmen. Diese Aussage dementierte Akos Doma: "Es war schon fast fertig, als die ersten Refugees in Deutschland ankamen." Dieser Roman war im Wettbewerb um die beste literarische Neuerscheinung des Jahres 2016 der einzige, der ein gesellschaftliches und geschichtliches Thema aufgriff. Sicher ist "Der Weg der Wünsche" ein Buch über die damalige Flucht aus einem Land der Unterdrückung. Aber dennoch sind die Erlebnisse nicht immer mit denen der heutigen Zeit zu vergleichen. Es war schwieriger, in Kontakt mit Familien zu treten, da es noch keine Handys oder Social Media gab. Auch die Entscheidung der Eltern, einen Urlaub in Jugoslawien in ihrem Auto vorzutäuschen, um von dort über die Grenze nach Italien zu kommen, hat nichts mit den heutigen Schleppern und Flüchtlingsbooten zu tun.Doma scheint wohl eher seine eigenen Erlebnisse aufzuarbeiten. Sehr detailliert beschreibt er die Geburtstagsfeier, bei der angekündigt wird, dass die Familie Budapest verlassen wolle. Die ausgeblichene Tischdecke, das kleine Zimmer, das Fotografieren zwischen den Gesprächen: Der Leser und Zuhörer hat ein genaues Bild vor Augen. "Bis zur deutschen Grenze ist alles brutale Wahrheit, so wie ich es erlebt habe", sagte Doma. Von A bis Ypsilon, das Z wären die Abweichungen. "Aber immer, auch während der Reise, und auch als wir schon in Deutschland waren, haben sich meine Eltern gefragt, ob es richtig war, Ungarn zu verlassen."Für Doma selbst brach in der Oberpfalz eine neue Ära an. Seine Mutter unterrichtete am Ungarischen Gymnasium in Kastl. Er sollte 1978 auf eine deutsche Schule gehen und absolvierte sechs Jahre später sein Abitur am Erasmus-Gymnasium. Jede freie Minute verbrachte er an seinem Lieblingsort in der Provinzialbibliothek. Heute lebt er in Eichstätt. Seine Vita beinhaltet vier Romane und den Adelbert-von-Chamisso-Preis, das Prager Literaturstipendium, das Literaturstipendium des Freistaats Bayern und das Stipendium des Deutschen Studienzentrums in Venedig.