Eines Morgens folgte Gregor Sieböck einfach seiner Sehnsucht. Er ging zur Haustür hinaus mit dem Ziel, zu Fuß das entfernte Japan zu erreichen. Auf dem Rücken ein Rucksack, in der Hand ein Wanderstock und im Herzen viele Träume. Seither hat er über 20 000 Kilometer zurückgelegt.

Über den Jakobsweg, die iberische Halbinsel und quer durch Latainamerika und die endlosen Weiten Patagoniens. Auf der königlichen Inkastraße und entlang der kalifornischen Highways führt sein Weg schließlich nach Japan. Doch das ist noch lange nicht das Ende der Weltenwanderung. Zeiten großer Einsamkeit wechseln auf seinen Wanderungen mit purer Lebensfreude, intensiven Bekanntschaften, spirituellen Erkenntnisse und immer wieder dem Staunen über die Schönheit der Natur. Mehr und mehr spürt Gregor Sieböck, dass er ein "Wanderer zwischen den Welten" ist. Sieböcks Fotoreportage ist eine Hommage an das Leben, die Schönheit unserer Erde und die Wiederentdeckung des langsamen Reisens.