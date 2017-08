Die mit dem deutschen und dem bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnete Kabarettistin Lizzy Aumeier gastiert am Sonntag, 15. Oktober, um 18 Uhr mit ihrem neuen Programm "Ja, ich will" im Musikomm.

Die Oberpfälzerin ist laut einer Pressemitteilung bekannt für ihre schlagfertige Selbstironie, mit der sie Klischees auf die Spitze treibt und ohne Blatt vor dem Mund durch den Kakao zieht. In "Ja, ich will" geht es um Zukunftsängste und den Sinn des Lebens. Lohnt es sich eigentlich noch Geld zu sparen, wenn eh niemand mehr Zeit hat, es auszugeben? Und Kinder zu kriegen, wo doch das Fernsehen nun rund um die Uhr sendet? Ganz zu schweigen von der Heirat, deren Scheidung jeden ruiniert! All dies serviert Aumeier mit einem heftigen Augenzwinkern und ihrem typischen Humor. Karten gibt es zum Preis von 22 Euro (ermäßigt 17,50) bei der Amberger Zeitung (306-230).