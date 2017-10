Los Dos y Compañeros setzen ihren Kampf für die gerechte Sache fort - den Salsa auf die entlegensten Bühnen dieses Landes zu bringen. Denn mit ihrem aktuellen Studioalbum "Mir woll'n Bewegung" gelingt den Oberpfälzern ein weiterer Schlag gegen alle Salsa-Verweigerer.

Gemeinsam auf Tour für die gerechte Sache Die Bewegung lebt: Nach 20 Jahren und mehr als 1000 Bühnenauftritten hat die Amberger Band Los Dos y Compañeros ihr sechstes Studioalbum veröffentlicht. Die Oberpfälzer bleiben auf "Mir woll'n Bewegung" ihrem Stil treu und paaren bayerische Mundart mit kubanischen Rhythmen. Dennoch sei das Album etwas ganz Besonderes, die "Kirsche auf dem Sahnekuchen", wie Walter Tröster meint. Denn die zehn Amberger haben sich dafür Unterstützung von einigen der aktuell besten kubanischen Musikern geholt. Gemeinsam haben sie das Album "Mir woll'n Bewegung" in Amberg, München und Havanna aufgenommen sowie produziert. Weil alle Beteiligten nicht nur wahnsinnig stolz auf das fertige Werk sind, sondern auch immens viel Spaß bei der Produktion hatten, gehen die Amberger und Kubaner nun zusammen auf Tour. Weitere Informationen und Tourdaten finden Sie hier .

Was karibische Musiker vom Zwiefachen halten und warum die Amberger bei den Aufnahmen zur neuen Scheibe "so was von nervös" waren, erzählt Sänger Walter Tröster im Interview.Namen sind Schall und Rauch. Die Persönlichkeit ändert sich nicht, und nach so vielen Jahren musikalischer Arbeit kann man gut zwischen den beiden Identitäten unterscheiden. Es ändert sich nur der Blickwinkel: Entweder ist es der Blick von der Bühne oder der auf die Bühne.Sagen wir mal so: Die Tanzfreude in unseren Breitengraden ist größer als man erwarten würde, aber es ist noch Luft nach oben. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran.Wenn kubanische Bands unserer Plattenfirma durch Europa touren, haben sie in Amberg eine feste Bleibe - und zwar in der von uns sogenannten kubanischen Botschaft. Da unser Proberaum und Studio im selben Gebäude sind, kommt man relativ schnell miteinander ins Gespräch. Daher kennen wir uns alle eigentlich schon sehr lange. Die Idee, ein gemeinsames Projekt zu starten und ein Album zusammen aufzunehmen, ist ein langgehegter Traum, aber erst jetzt konnten wir ihn uns erfüllen.Und wie! Wenn man die Möglichkeit bekommt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die zu den größten Talenten des musikalischen Genres zählen, in dem wir seit Jahren dilettieren, ist man schon sehr angespannt. Aber auch wahnsinnig neugierig. Letztlich hat es sich mehr als gelohnt. Denn abgesehen von dem Album, auf das wir sehr stolz sind, war es eine klasse Erfahrung, in die wir total nervös hineingingen und absolut begeistert wieder herauskamen.Genau, unsere Gastmusiker waren auf Kuba, wir aber in Amberg. Also haben wir einfach unsere Songauswahl zu ihnen geschickt. Sie haben die Lieder in Havanna eingespielt und uns diese Aufnahmen wiederum gesendet. Nach einigem Arrangieren in Amberg und München haben wir dann eingesungen. Logistisch war das alles überhaupt kein Problem.Wir hatten vor ein paar Jahren einen Auftritt in München, auf der alten Wiesn. Dort haben unsere kubanischen Jungs zum ersten Mal einen Zwiefachen gehört und waren total geflashed. Die nächste halbe Stunde war Rhythmusunterricht angesagt.Zuallererst muss man die Musik lieben. Wenn man dann noch die richtigen Leute kennt, von denen man sich was abschauen respektive abhören kann, wird die Musik zur Inspirationsquelle für die eigene Geschichte und das persönliche Lebensgefühl.Erst mal nicht, aber beim Danzón (kubanischer Traditionstanz/Anmerkung der Redaktion) hört man den gemeinsamen europäischen Ursprung. Es fallen Ähnlichkeiten sowohl in Harmonik als auch im Rhythmus auf. Und der Son Cubano (typisch kubanischer Musikstil und Vorläufer des Salsa) erinnert oft an bayerische Gstanzlgesänge.Neben den üblichen Themen wie Freundschaft, Frauen und Feiern - die gehören zu dieser Musik einfach dazu - haben wir auch zwei Songs, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, die uns sauer aufstoßen. In "Schamma" beschäftigen wir uns mit der Flüchtlingsthematik und in "Na, i mooch koin Winta" geht es um Fremdenfeindlichkeit. Aber grundsätzlich geht es um den Spaß, den wir mit der Musik haben und den wir auch unserem Publikum vermitteln wollen.