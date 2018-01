Das neue Jahr startet mit einer Neuerung für das Luftmuseum in Amberg. Die Einrichtung hat seit 1. Januar erstmals eine Geschäftsführerin. Sie heißt Johanna Foitzik , ist 27 Jahre alt und stammt aus Kümmersbruck. Foitzik hatte zwei Jahre Zeit, in ihre neue Aufgabe hineinzuwachsen. Bereits im September 2015 fing sie an, als Volontärin für das Luftmuseum zu arbeiten.

Die Kümmersbruckerin hat 2008 am Gregor-Mendel-Gymnasium Abitur gemacht und anschließend Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre sowie Pädagogik an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg studiert. "Aufgrund der vielfältigen Ausbildung war Johanna Foitzik eine Idealbesetzung für die diversen Tätigkeiten im Luftmuseum", unterstreicht Luftmuseums-Direktor Wilhelm Koch . "Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und ihren kreativen Ideen vermittelt sie den Esprit des Luftmuseum auf ideale Weise." In den vergangenen beiden Jahren hat Foitzik die Öffentlichkeitsarbeit des Museums forciert, so dass es ein noch größeres Medienecho erntete. Im Jubiläumsjahr zum zehnjährigen Bestehen entwickelte und koordinierte sie mehrere Sonderausstellungen. Für Wilhelm Koch gehen mit der Besetzung der neuen Stelle gleich mehrere Wünsche in Erfüllung. "Nur so können wir in Kooperation und mit Unterstützung der Stadt Amberg das Luftmuseum und das Thema Luftkunstort weiterentwickeln."Aufgrund des gewachsenen Publikumszuspruches seien die täglichen Aufgaben des Museumsbetriebes ehrenamtlich auf Dauer nicht mehr zu bewältigen gewesen. "Auch ist die Kommunikation mit unseren nationalen und internationalen Ausstellern ist intensiv und umfassend. Wir sind dabei unser Netzwerk international auszubauen und zu pflegen."Der Arbeitsvertrag ist zunächst auf drei Jahre befristet. In dieser Zeit will der Förderverein eine Möglichkeit finden, die Stelle dauerhaft zu finanzieren. "Letztendlich hat sich die Unterstützung durch die Stadt Amberg sehr positiv entwickelt, ohne die unsere umfassende Museumsarbeit nicht möglich wäre", resümiert Koch: "Dafür kann man die Fraktionen und die Stadtverwaltung auch mal loben."