Ein Jazzfrühstück mit Steffi Denk & Flexible Friends ohne Steffi - undenkbar. Und doch wäre es bei einer Matinee in der Stadtbibliothek fast so gekommen. Alles war da: tolles Publikum, super Wetter, klasse Musiker, leckere Kuchen und Sandwiches - nur eines fehlte etwas: die Stimme! Steffi Denk war heiser.

"Sächsisch geht's leichter"

So gefiel es dem Publikum

Von Marielouise ScharfDamit war klar, die vielseitige Sängerin konnte einfach nicht so, wie sie wollte und wie man sie normalerweise schätzt. Machte aber gar nicht so viel, denn Steffi Denk ist Profi und weiß, was sie sich und ihrer unnachahmlichen Stimme zumuten kann. "Bei mir bist du schön" oder "Everything happens to me", das singt sie auch mit rauchiger Kratzstimme gefühlvoll und hinreißend.Wenn die Stimmbänder gar nicht mehr wollten, dann pfiff sie eben ins Mikrofon, schepperte mit dem "Schepperle" den Rhythmus mit oder ölte mit vernuscheltem Sächseln den angegriffenen Sprechapparat. "Sächsisch geht's leichter", lachte sie in die Runde ihrer Fans. Sie hatte zwar (fast) ihre Stimme verloren, doch ihre gute Laune, ihren verführerischen Charme, ihr quirliges Temperament und ihre frech-fröhlichen Kommentare nicht. Im langen Sommerfummel mit Paisleymuster und Bolero darüber, ernteten sie und ihre Männer reichlich Beifall. Sie flirtete auf der Bühne mit ihren langjährigen musikalischen Freunden: Markus Fritsch, Michael "Scotty" Gottwald, Martin "Möpl" Jungmayer und Norbert Ziegler, die sich diesmal etwas mehr ins Zeug legen mussten.Das taten sie auch, und sie machten es gern und mit Freuden, wie man an ihrem locker-perfekten Auftritt deutlich erkennen konnte. Auf Klavier, Schlagzeug, Saxofon und Bass lieferten sie Jazz, Blues, Latin, Soul und Swing mal augenzwinkernd, mal total spielverliebt. Mit soften Songs tippten sie Gefühle an und mixten damit einen Cocktail, der hervorragend schmeckte.Ob ruhig oder rastlos, ob groovig oder jazzig, alles gelang. Der Musikmix machte Lust und Laune zum Mitwippen und -schnippen. Sie schmachteten mit ihren Instrumenten und holten alles aus ihnen heraus. Die Soloeinlagen hatten Power, die Ensemblestücke harmonierten blind. Die Musiker spielten auf hohem Niveau.So, wie die vier die Klassiker interpretierten, gefiel es dem Publikum. Und Bibliotheksleiterin Bettina Weisheit mit ihrem Team, das ein langes Feier-Wochenende mit viel Engagement für Groß und Klein ausgerichtet hatte. Passend zum eigenen Geburtstag, denn die Bibliothek blickt heuer auf 70 Jahre zurück. Bleibt zu wünschen, dass es mit so viel Schwung und Elan weitergeht.