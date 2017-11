Mit ihrem traditionellen Programm "Altbayerischer Advent" spielen die Raith-Schwestern ihre Konzertbesucher garantiert "HouHouHou- und JingleBells-frei" mit frischen und staaden Oberpfälzer Winter- und Weihnachtsliedern ganz unkitschig in die weiße Jahreszeit. Tanjas Projektionen von Naturfotografien, die geschmackvoll in Lichtstimmungen getaucht werden, und die kurzen, humorigen, aber auch nachdenklichen Geschichten von Andi Blaimer rund um das Thema Advent, Winter und Weihnachten, runden dieses besinnliche, ruhige und bodenständige Programm ab. Das Trio gastiert dabei mehrere Male in der Region: am Freitag, 8. Dezember, in Burglengenfeld im VAZ Pfarrheim, am Samstag, 9. Dezember, in Neunburg vorm Wald in der Schwarzachtalhalle, am Montag, 11. Dezember, im Tirschenreuther Kettelerhaus, am Mittwoch, 13. Dezember, in Amberg im ACC und am Samstag, 23. Dezember, in der Max-Reger-Halle in Weiden. Beginn ist immer um 20 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb