Die meisten Musikgruppen machen erst jahrelang gemeinsame Livemusik, ehe sie eine erste CD aufnehmen. Die 13-köpfige Gruppe Vox Aeterna stellt sich nach nicht einmal drei Jahren gemeinsamen Singens dieser Aufgabe. Doch die junge Amberger Gruppe braucht Hilfe.

Konzert im Wohnzimmer

31 Tage Zeit

Derzeit sucht das Vokalensemble über eine Crowdfunding-Kampagne Sponsoren. Allein 2017 haben sie mit zwei Konzertprogrammen und einem Weihnachtprogramm insgesamt 1600 Zuhörer in Hallen und Kirchen in der ganzen Oberpfalz locken können. Außerdem arbeiteten sie mit dem ehemaligen King's Singer und Grammy-Preisträger Paul Phoenix, mit dem in diesem Jahr ein gemeinsames Konzert ansteht."Eines der schönsten Dinge am gemeinsamen Singen ist es, anderen Leuten eine Freude sein zu können", erklären die Musiker die Begeisterung für ihr Hobby. Damit diese Freude nicht mehr nur live erlebbar ist, will die Gruppe ihre beliebtesten Lieder für eine CD aufnehmen. "Wir wollen euch auch aus dem CD-Player im Auto, beim Kochen oder im Büro mit unseren Liedern den Tag versüßen", beschreiben sie die Idee des Projekts.Bei der Finanzierung ihrer Aufnahme setzt Vox Aeterna voll auf ihre Fans. Die Kosten für den Tontechniker und das Equipment sowie für die Gestaltung der CD wird nicht etwa eine Plattenfirma decken, stattdessen kann jeder Unterstützer mit einem selbstgewählten Beitrag beim Erreichen des Ziels helfen. Über eine Plattform im Internet sammelt Vox Aeterna per Crowdfunding-Kampagne das Geld. Das Konzept besteht darin, dass eine beliebige Gruppe von Menschen (englisch: crowd) für die CD-Produktion spenden kann.Diese Idee erfreut sich immer größerer Beliebtheit und bietet noch jungen Projekten und Gruppen eine großartige Plattform zur Sponsorensuche. Auch bei den Spendern kommt das gut an, denn sie bekommen für ihren Beitrag etwas zurück. Gestaffelt nach Höhe der Spende hat sich Vox Aeterna dafür so einiges einfallen lassen, von einer Tasse mit ihrem Logo über limitierte Karten für ihre Konzerte bis hin zum privaten Wohnzimmerkonzert ist alles dabei. Natürlich darf auch das Ergebnis des Projekts nicht fehlen, wer 15 Euro spendet, bekommt die CD der Gruppe, für zehn Euro gibt es die Songs als MP3-Dateien.31 Tage haben die Sänger sich als Rahmen gesetzt, um ihr Ziel von 5000 Euro zu erreichen. Bis zum Freitag, 27. April, haben Unterstützer noch die Möglichkeit, unter startnext.com/voxaeterna einen Beitrag zu diesem Projekt zu leisten. Weitere Infos gibt es auf Facebook oder unter vox-aeterna.de.