Die Konzertreihe des Förderkreises der Historischen Druckerei Seidel startet am Samstag, 20. Januar , mit dem Trio Tanquoray ins neue Jahr. Sie stehen mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm "In a Funky Way" ab 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne in Sulzbach-Rosenberg.

Karten für das Konzert gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.nt-ticket.de auch online. Bild: Walter Vogel