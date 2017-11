Wer kennt nicht Hans Christian Andersens wunderbares Märchen um den kleinen Kay, dessen Herz die Schneekönigin gegen eines aus Eis vertauscht, und seine treue Freundin Gerda, die sich aufmacht, ihn aus dem von Schneeflocken und Eiskristallen bewachten Palast der bösen Königin zu befreien? Auf ihrem Weg zu Kay muss Gerda viele Abenteuer bestehen, begegnet Zauberfeen und Tieren, guten und bösen Menschen, bevor sie die Macht der Schneekönigin brechen kann. Diesen Augen- und Ohrenschmaus präsentieren die jungen Fantasio-Tänzer morgen um 19.30 Uhr im Stadttheater. Laut einer Pressemitteilung zählen die Tänzer zu den besten Ensembles in Europa. In den vergangenen Jahren waren sie mit Giselle, Peer Gynt, Der Nussknacker und Schwanensee zu sehen. Für die Choreographie zeichnet der rumänische Choreograf Horatiu Chereches verantwortlich. Die Musik zur phantastisch-phantasievollen Adaption des Märchens von Andersen stammt von Edvard Grieg und Jean Sibelius. Karten für die Vorstellung gibt es bei der Tourist-Information (10-1233) sowie an der Abendkasse, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. Infos auch im Internet (www.stadttheater-amberg.de). Bild: Corina Radu