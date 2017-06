Mitten in der Stadt und doch im Grünen

Die 20. Serenaden-Saison im Maltesergarten ist eröffnet: Die Stadtpfeifer erfreuten zum Auftakt das Publikum mit ihrem Freiluft-Auftritt. Freunde der Veranstaltungsreihe lieben diese gerade wegen des besonderen Ambientes - mitten in der Stadt und dabei doch im Grünen. Mehr davon gibt's am Sonntag, wie gewohnt ab 19 Uhr und bei freiem Eintritt. Dann gibt die Damen-Big-Band aus Waidhaus bei freiem Eintritt Kostproben aus ihrem Repertoire. Auch bei schlechtem Wetter müssen Musikfreunde nicht auf den harmonischen Wochenend-Ausklang verzichten: Wenn's regnet, wird die Serenade in den Saal der Malteser-Gaststätte verlegt. Bild: Hartl