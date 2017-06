Amberg/Nürnberg. Der Förderverein Michael Mathias Prechtl (MMP) ging auf Entdeckungsfahrt nach Nürnberg, um dort relativ unbekannte Kunstwerke des Amberger Künstlers im öffentlichen Raum aufzuspüren. Denn auch mit der sogenannten "Kunst am Bau" verdiente sich der junge MMP den Lebensunterhalt für seine kleine Familie, hieß es jetzt in einer Pressemitteilung.

Etliche dieser einst städtischen Aufträge sind heute noch im Stadtbild der Frankenmetropole zu entdecken. Durch akribische Vorarbeit der Kunsthistorikerinnen und Vereinsmitglieder Beate Wolters, Michaela Grammer und Judith von Rauchbauer konnten nun zwei dieser wenig bekannten Kunstwerke besichtigt werden.Zunächst wurde ein Wandbild aus Kacheln in der Henry-Dunant-Schule erkundet. Hätte der Förderverein die Schulleiterin nicht im Vorfeld kontaktiert, wäre das Wandbild wohl in Bälde bei der Schulerneuerung verschwunden. Denn an der Schule hielt man das 1954 entstandene Kunstwerk für unpassend und nicht zeitgemäß, bezog es sich doch auf die einst dort befindliche Milchbar.Die Begeisterung über die Hintergründe, die Ausführung und die jetzige Präsentation der Arbeit war dementsprechend sehr groß bei den mitgereisten Vereinsmitgliedern.Gleichermaßen beeindruckend ist das knapp 18 mal 3 Meter große Wandbild im Klinikum Nord, das 1961 anlässlich des Y-Anbaus unter dem Titel "Gesundbrunnen" entstand. Allein durch Größe und Farbgebung wirkt diese Acrylmalerei unglaublich intensiv auf den Betrachter.Mit vielen positiven neuen Eindrücken und Erkenntnissen trat der Förderverein die Heimfahrt an, nicht jedoch, ohne bereits Pläne für eine nächste Fahrt nach Nürnberg zu weiteren Kunstwerken zu schmieden.