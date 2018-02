Keine Band hat die Welt je so verändert, wie es die Beatles getan haben. Die Musik, die Musikgeschichte geschrieben hat, bleibt im Musical "Please, Mr. Postman" Hauptakteur. Absolut authentisch werden Songs wie "Penny Lane", "Hey Jude" , "Yellow Submarine", "All you need ist love, "She loves you" und viele mehr gespielt. Mit ihren originalgetreuen Kostümen lassen die vier Musiker eine legendäre Zeit wiederaufleben. "Please, Mr. Postman" gastiert am Sonntag, 18. Februar, ab 18 Uhr im ACC in Amberg. Karten: "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.