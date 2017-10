Traditionelle irische Musik direkt aus den Herzen und den Feuerstellen der fünf Iren - so würde die Band "Na Ciotogi" sich selbst beschreiben. Sie kommen aus verschiedenen Regionen Irlands und begeistern ihr Publikum mit einem gesammelten musikalischen Schatz aus den letzten Jahrhunderten. Ihr musikalischer Stil ist traditionell und unverfälscht. Timmy Mc Carthy (71) und sein Sohn Tony Mc Carthy (46) aus Cork spielen Akkordeon, Bodhran (irische Trommel), Querflöte, Tin Whistles und Bouzouki. Dan O'Callaghan (50) spielt Uilleann Pipes (irischer Dudelsack) und Tin Whistles. Er hielt über Jahre hinweg die "All Ireland Piping Championship". Paddy O'Neill (62) aus Tyrone ist auch ein Meister der Geige und Flöte. Am Freitag, 13. Oktober, spielen die Iren um 20 Uhr in Amberg im Musikomm. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb