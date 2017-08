Ist der Zufall nicht dem Wind verwandt, jenem wetterwendischen Naturphänomen, das gänzlich unkalkulierbar ist? Weil einmal weht er aus der einen Richtung, und dann wieder aus einer ganz anderen? Es müssen gute Strömungen sein, die dem Luftmuseum in Amberg stets aufs Neue so überzeugende Ideen und Projekte in die Segel blasen.

Kein Getöse

Regie des Zufalls

Im vergangenen Jahr jedenfalls entdeckte Judith Koch bei der Lektüre der "Muh", dem Magazin für bayerische Aspekte, einen Artikel über die Fahnenkünstlerin Beate Oehmann. Und sagte zu ihrem Gatten: "Willi, des wär doch was für Dich!" Der Angesprochene zog erst die Augenbrauen nach oben und rundete dann seinen Mund. Das macht der Luftmuseumsgründer immer, wenn er nachdenkt. Dann nickte er. Weil etwas Vergleichbares, etwas, das so graphisch und so individuell gestaltet ist und sich auch in puncto Formgebung so ganz und gar von herkömmlichen Fahnen unterscheidet, hatte er noch nie gesehen. So also nahm Wilhelm Koch Kontakt auf, mit der Künstlerin.Beate Oehmann ist eine außergewöhnliche Frau. Dass sie in Nürnberg geboren wurde, hört man nicht. Das liegt daran, dass sie in München aufwuchs, im Stadtteil Haidhausen. Und ein Berufsleben lang als Kunsterzieherin in Weilheim tätig war, am dortigen Gymnasium. Deshalb spricht sie ein außergewöhnlich schönes Bayerisch. Und wenn sie dann von ihren Objekten erzählt, über den Stoff, mit dem sie arbeitet und auf den Begriff "Spinnaker" kommt - einem Material, das vor allem bei Segeln Verwendung findet - dann sagt sie: "Des schäbert a so!" Und will damit sagen, dass von Fahnen auch eine ungeheure, eine aggressive Wirkung ausgehen kann.Als Kind hat sie noch die Nazi-Zeit erlebt. Als eine, die dem Jahrgang 1937 angehört, erinnert sie sich an Hakenkreuzbeflaggung, an Fahnenreihen, die an Straßenrändern positioniert waren. "Schäbern", das heißt so viel wie Lärm machen. Oder Getöse. Das aber ist ganz und gar nicht das Metier der Beate Oehmann. Weshalb sie ganz bewusst ihre Fahnen niedrig hängt. Sie auf Augenhöhe platziert. So, dass die Menschen sie auch anfassen können. "Dadurch verliert meine Kunst jede aggressive Ausstrahlung!" Im Stadtpark beim Ziegeltor - dort, wo das Grün und Rot und Blau ihrer Fahnen vorherrscht, laufen zwei Kinder herum und lassen sich den Stoff übers Gesicht gleiten. Das freut die Künstlerin: "Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn Kunst auch von den ganz Kleinen angenommen wird."Die Jahre des Studiums an der Akademie in München in den späten fünfziger Jahren hat sie als wunderbare Zeit in Erinnerung: "Wir waren unheimlich frei!" Gleichzeitig aber war die Arbeit sehr intensiv: "Denn man sieht nur was, wenn man's zeichnet!" So lautete das Credo ihres Professors Charles Crodel, eines sakralen Glaskünstlers. Als der sie eines Tages mit der Aufgabe konfrontierte, Windfahnen, die auf Kirchtürmen platziert sind, zu zeichnen, da war sie sofort fasziniert: "Denn das ist ja ein vollkommen abstraktes Zeichen!" Fortan ließ sie die Fahnensache nicht mehr los - sie besorgte sich eine Industrienähmaschine und schulte ihren Blick.Dabei spielen barocke Formen ebenso eine bedeutende Rolle wie das expressive Arsenal eines Surrealisten wie Hans Arp oder des Fauvisten Henri Matisse. Bei einem Besuch im letzten Herbst in Amberg - bei der Luftnacht 2016 waren bereits Arbeiten von Oehmann zu sehen - fiel ihr beim Blick aus dem Zugfenster nicht nur sogleich die Glaskathedrale von Walter Gropius auf und löste einen inneren Begeisterungssturm aus. Wilhelm Koch führte sie auch durch die Amberger Altstadt. Die Schulkirche, die zu den bedeutendsten Rokokokirchen hierzulande zählt, gefiel ihr dabei ganz besonders: "Das ist etwas, was mich unglaublich fesselt. Und wenn man sich den Grundriss dieser Dientzenhofer-Architektur anschaut, dann erinnert das genau an die Formensprache, die ich auch für meine Fahnen verwende!"Was für eine grandiose, die Zeiten überspannende Idee: Das Barock und seine Ausprägungen zu verschwistern mit den abstrakten Kreationen der Moderne! So geben sich die Fahnen der Beate Oehmann jetzt dem Spiel der Kräfte hier in Amberg hin. Und lassen sich vom Wind, der durch den Stadtpark weht, aufblasen und blähen. Nehmen Formen und Gestalten an, unter der Regie des Zufalls. In den nächsten vier Wochen können die Amberger dieser außergewöhnlichen Kunst beim Ziegeltor und beim Rondell an der Maxallee auf Augenhöhe begegnen.