Bierfest geplant Amberg und Bad Bergzabern pflegen seit Jahrzehnten freundschaftliche Beziehungen. Die Oberpfälzer haben das Bier, die Pfälzer den Wein. Da liegt es nahe, wechselseitig Feste mit Gersten- beziehungsweise Rebensaft zu organisieren. Nach 2011 wird die Stadt Amberg im Sommer 2018 wieder ein Bierfest in Bad Bergzabern ausrichten. Anfang Dezember gibt es dazu in der Partnerstadt eine Besprechung, wo die Details für den 21. Juli festgezurrt werden sollen. (san)

Wohin führt der Weg der Büchereien? Mit dieser Frage befasste sich Bettina Weisheit, Leiterin der Stadtbibliothek, als sie dem Kulturausschuss eine Konzeption vorstellte. "Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit", zitierte sie ein Sprichwort, das auch für die Bibliotheken gelte. "Deshalb ist unser Konzept nicht für ein Jahr oder für fünf Jahre, sondern wird fortlaufend weitergeschrieben."

Die Ist-Situation der Einrichtung bezeichnete sie als gute Basis. "Wir haben schöne, neu renovierte Räumlichkeiten, ein großes Angebot und viele Besucher jeden Alters und aus allen sozialen Schichten." Allerdings gebe es bei den Lesern und Neuanmeldungen eine rückläufige Entwicklung. Weisheit wagte auch einen Blick in die Zukunft: Es werde weniger Kinder und Jugendliche geben, der Anteil der Älteren steige an, die Zahl der nicht Deutsch sprechenden Einwohner nehme zu.Auf diese Veränderungen müsse man reagieren, zum Beispiel mit verstärkten Angeboten für Senioren, aber auch für Kinder und Jugendliche, Neubürger, aber auch OTH-Studenten. Die Bibliothek soll ein Wohlfühlort sein, "ein Medienzentrum und ein kultureller Bürgertreff". Als Maßnahmen listete sie unter anderem eine Modernisierung der Möblierung auf. Ebenso müsse der Internet-Auftritt professionalisiert werden, sagte Bettina Weisheit.Oberbürgermeister Michael Cerny machte angesichts eines veränderten Medienverhaltens eines bewusst: "Eine Bibliothek braucht nicht einen Streaming-Dienst ersetzen." Gestärkt werden müsse vielmehr der ureigene Auftrag. Ob es die großen Regale der Bibliothek in 20 Jahren noch geben wird, sei aber fraglich. Aber den Auftrag, Kinder und Jugendliche an das Buch und an das Lesen heranzuführen, "geben wir nicht auf".