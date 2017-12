Zwei Filme, dazwischen ein fliegendes Büfett: Die französische Filmnacht geht in die neunte Runde. Und die Zuschauer dürfen gespannt sein auf den für den westlichen Nachbarn so typischen Humor. Und natürlich auch auf die Häppchen.

Der Vorverkauf Karten für die französische Filmnacht am Freitag, 2. Februar, gibt es samstags von 8.30 bis 12 Uhr im Ringtheater, auch am 30. Dezember, sowie im Café Zentral erhältlich. Im Vorverkauf sind 20 Euro zu zahlen, an der Abendkasse 22 Euro. Neben den Filmen sind französische Canapés in der Pause enthalten. Einlass ist um 18.30 Uhr, die Eröffnung um 19.30 Uhr. (san)

Zur inzwischen neunten französischen Filmnacht laden die Organisatoren, der Kulturverein Amberg und der Freundeskreis Périgueux, für Freitag, 2. Februar, ein. Längst hat sich für dieses Ereignis im Ringtheater eine Fangemeinde etabliert. Auch bei der neunten Auflage dürfen sich die Zuschauer wieder auf zwei ausgezeichnete französische Filme freuen: "Das unerwartete Glück der Familie Payan" und "Ein Dorf sieht schwarz". Eugen Burger, jeweils zweiter Vorsitzender in beiden Vereinen, stellt die zwei Streifen kurz vor.In "Das unerwartete Glück der Familie Payan", der in der Originalfassung unter dem Titel "Le Petit locataire" mit deutschen Untertiteln gezeigt wird, geht es um Nicole Payan. Sie ist Mutter und Großmutter, mit ihren 49 Jahren kommt sie nicht in die Wechseljahre, sondern wird nochmals schwanger. "Sie muss erst einmal mit sich ins Reine kommen", erklärt Burger die Handlung. Allerdings hat Nicole auch noch mit den unterschiedlichen Interessen ihrer Familie klarzukommen. "Es ist ein typisch französischer Film, der sich dem ernsthaften Thema späte Mutterschaft auf lockerer Weise nähert", sagt Burger. Nicht minder interessant ist für ihn der zweite Film. "Ein Dorf sieht schwarz" (französischer Originaltitel "Bienvenue à Marly-Gomont") basiert auf einer wahren Geschichte.Mitte der 1970er Jahre landet der kongolesische Arzt Seyolo Zantoko auf der Suche nach einer Stelle in dem kleinen Dorf Marly-Gomont in Nordfrankreich. Er holt Frau und Kinder ebenfalls nach Frankreich. "Die Familie hat große Integrationsprobleme." Die Dorfbewohner haben vorher noch nie einen Afrikaner gesehen und sind zunächst wenig begeistert von ihrem neuen Doktor. Sie tun vielmehr ihr Bestes, um dem Neuankömmling das Leben schwer zu machen.Der 2016 entstandene Streifen greift mit Rassismus und Integration ein aktuelles Thema auf. Eugen Burger kennt das Wahlergebnis des kleinen nordfranzösischen Dorfes von 2012: Damals machten 30 Prozent der Menschen in Marly-Gomont ihr Kreuzchen beim rechtspopulistischen Front National.