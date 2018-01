Steven Spielberg hat sich im Film "Schindlers Liste" über drei Stunden Zeit genommen, um Oskar Schindlers humanitäre Leistung darzustellen. Der Retter jüdischer Zwangsarbeiter selbst musste das in seinen Spruchkammer-Unterlagen mit einem einzigen Satz schaffen. Den kann jetzt jeder nachlesen.

"Habe in den Jahren 1939-1945 zahlreiche Polen und Juden durch unerschrockene Handlungen vor Nazi-Greueln geschützt und hunderten jüd. KZetlern das Leben gerettet." So lakonisch beschrieb es Oskar Schindler im Mai 1946. Weil er damals in Regensburg lebte, sind die Unterlagen seines Entnazifizierungs-Verfahrens im Staatsarchiv für die Oberpfalz in Amberg erhalten. Und weil ihm Spielbergs Film posthumen Ruhm einbrachte, ist Schindlers Meldebogen jetzt ein Werbeträger für die digitale Plattform "bavarikon".Auf diesem Online-Portal präsentiert der Freistaat Schätze aus seinen Archiven, Bibliotheken und Museen, über 230 000 Objekte, 57 davon sogar als 3D-Digitalisate. Es ist "das mit Abstand lebendigste und umfassendste Angebot unter allen deutschen Regionalportalen", sagte Dr. Klaus Ceynowa, der Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, am Montag bei einer Pressekonferenz in der Provinzialbibliothek.Kultusstaatssekretär Bernd Sibler (CSU) ergänzte, diese "Schatzkammer der bayerischen Geschichte und Kultur" schaffe auch mehr Bildungsgerechtigkeit, weil sie einen ständigen kostenfreien Zugriff erlaube, am PC genauso wie über eine App am Handy oder in einem virtuellen Klassenzimmer. Zudem sei nun die Reichweite enorm gewachsen, weil man "bavarikon" mit der Medienbildungs-Plattform "mebis" vernetzt habe. Die sei mit ihren Angeboten für digitalen Unterricht bei den Lehrern sehr beliebt und habe schon über 750 000 Nutzer. "Man sucht nicht gerne; wenn man alles auf einer Plattform hat, umso besser", machte Sibler den Vorteil dieser Vernetzung deutlich. "mebis" gibt es seit 2014, es ist seit 2017 auch für private und kommunale Schulen zugänglich. "Gut, wenn man auch in der Kultur die Chancen der Digitalisierung so nutzt", lobte OB Michael Cerny den Ansatz. Er freute sich, dass Amberg mit seinen historischen Schätzen im Staatsarchiv sowie in der Provinzialbibliothek als Ort für die Pressekonferenz ausgewählt worden war.Gastgeberin Siglinde Kurz erläuterte, dass in der laufenden Digitalisierungskampagne aus den Beständen der Provinzialbibliothek gerade das Passionsspiel "Der gantz Passion" des Protestanten Hans Sachs verarbeitet werde, das der Nürnberger dem Rat der Stadt Amberg gewidmet habe und von dem darüber hinaus nur noch in der British Library ein Exemplar erhalten sei.___Weitere Informationen: