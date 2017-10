Oswald Sattler, der Ex-Kastelruther Spatz aus Südtirol, kommt wieder nach Amberg. Nachdem der Publikumsliebling fast alljährlich zu Kirchenkonzerten in Amberg gastierte, präsentiert er diesmal in seinem Solo-Konzert weniger sakrale Weisen, sondern seine schönsten Lieder und größten Hiterfolge. Am Samstag, 27. Januar, spielt die "Stimme der Dolomiten" ab 19 Uhr im ACC. Karten gibt's schon jetzt bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb