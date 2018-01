Fasching

MoosbachSportlerball: Turnhalle, Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Mit Auftritten der Sportler und der Prinzengarde Nabburg. Musik: Fresh-Partyband. Einlass ab 20 Uhr. Bis 21 Uhr vergünstigter Eintritt 5 Euro, dann 7 Euro.OberviechtachKolpingball: Emil-Kemmer-Haus, Schönseer Straße 47; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Mit der Band "Kein Problemfall" und der Garde "Grün-Weiß". Platzreservierung unter Telefon (09671) 9 23 60 möglich.WeidenKinderfasching der "Altbairischen": "Postkeller", Leuchtenberger Straße 66; Sonntag, 21. Januar, 14 Uhr. Kindergarde, Maskenprämierung. Reservierung unter Telefon (0961) 3 17 17. Weiterer Termin am Sonntag, 4. Februar.Freizeit & FamilieFloß-KalmreuthKeramikwerkstatt für Erwachsene: Kulturwerkstatt Kalmreuth; Donnerstag, 18. Januar, 19.30 bis 22 Uhr. Keramisches Gestalten, Figur und Gefäß, Aufbautechniken und Engobemalerei, Themenvorschläge und individuelle Betreuung. Auch für Anfänger; www,kulturwerkstatt-info.de.Ton- und Werkgruppe: Kulturwerkstatt Kalmreuth, Kalmreuth 3; Freitag, 19. Januar, 14.30 bis 16.30 Uhr. Werken mit Ton, Holz, Metall und anderen Materialien. Ab acht Jahren. Infos unter Telefon (09603) 82 92 und auf www.kulturwerkstatt-info.de. WeidenHappy Hour - Feierabendatelier im Kunstbau: Kunstbau Weiden, Hinterm Wall 10; Freitag, 19. Januar. Kleine Kunstfreiheit für alle Altersstufen. Künstlerisches Gestalten zur Feierabendzeit. Materialangebot, individuelle Betreuung, freies Arbeiten im Atelier. Gebühr: 85/45/10 Euro. Infos und Anmeldung unter Telefon (0961) 48 02 79 63 und auf www.kulturwerkstatt-info.de. AusflugszieleEslarnWalderlebnisbühne im Wildpark: Wildpark, beim Stückberg; Donnerstag, 18. Januar. Naturerlebnis zum Entdecken, Anfassen und Mitmachen. Heimische Wildtiere, Rotwild, Damwild, Mufflons. Täglich geöffnet. Freier Eintritt. Infos unter Telefon (09653) 92 07 35.GleiritschWildgehege: Wildgehege Plassenberg, Nähe Sportplatz Gleiritsch; Donnerstag, 18. Januar. Heimische Wildtiere. Rotwild, Sika, Fasane, Waschbären und Co. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon (09655) 204.GrafenwöhrKultur- und Militärmuseum Grafenwöhr: Kultur- und Militärmuseum, Martin-Posser-Straße 14; Donnerstag, 18. Januar, 14 bis 17 Uhr. Geschichte des Truppenübungsplatzes von 1910 bis heute. Königreich Bayern, Erster und Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit, heute. original Willys Jeep, Frontchristbäumchen, Modell von Hitlers "Wunderwaffe Dora", Elvis Presley u.v.m. Infos unter Telefon (09641) 85 01 und auf www.museum-grafenwoehr.de. IrchenriethTierpark Gleitsbachtal: Im Kreuth 1; Donnerstag, 18. Januar. Kängurus, Alpaka, Emu, Zwergziegen und Co. auf über drei Hektar. Ganzjährig von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Mit Spielplatz und Gaststätte. Eintritt: 3 Euro in Münzen. Infos auf tierpark-irchenrieth.de.FührungenFalkenbergBurg-Führung: Burg Falkenberg, Burg 1; Sonntag, 21. Januar. Burgführungen mit Besuch des Museums jeweils am Sonntag um 14 und 15.30 Uhr. Spenden erbeten. Außerhalb dieser Öffnungszeiten können auch individuelle Führungen von Gruppen ab zehn Personen vereinbart werden: (09637) 9 29 94 50.FlossenbürgFührung: KZ-Gedenkstätte; jeweils sonntags um 14 Uhr. Rundgang durch die Dauerausstellung "Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945" und anschließend durch die Dauerausstellung "Was bleibt - Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg".Tirschenreuth"Kometen - Tiefkühltruhen im All": Gerhard-Franz-Volkssternwarte, An der Sternwarte; Freitag, 19. Januar, 20 Uhr. Wieso Kometen so interessant für die Astronomen sind. Anschließend Führung. Bei jedem Wetter.LesungenPirkLesung mit Bernhard Setzwein: Gewölbesaal Schwab, Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr. Setzwein liest aus Otfried Preußlers "Die Flucht nach Ägypten - Königlich böhmischer Teil".Live MusikAmbergHarmonic Brass: Paulanerkirche, Paulanergasse 12; Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr. "Delicatessen": beim Konzert der Münchner Bläser-Formation geht es um musikalische Köstlichkeiten. Karten: NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf nt-ticket.de.Sulzbach-RosenbergTreml & Schuier - Schorsch hat den Blues: Historische Druckerei Seidel; Freitag, 19. Januar, 20 Uhr. Zusammen mit dem Gitarristen Robert Prill möchten Treml & Schuier mit Humor und Groove "den Blues" vertreiben.WeidenJara Milo: "Parapluie", Hinter der Bahn 9b; Freitag, 19. Januar, 20 Uhr. Zwei Männer, zwei Stimmen, zwei akustische Gitarren.Aktuelle und traditionelle Songs der letzten fünf Jahrzehnte. Von Bruce Springsteen, AC/DC u.a.m. Eintritt frei, Spende erbeten.Blues/Jazz/RockLuhe-Wildenau"Acoustic Gravity": "349er-House of Rock/Bar & Musik", Marktplatz; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Musik-Perlen aus sechs Jahrzehnten. Unplugged. Eintritt: 3,49 Euro.Sulzbach-RosenbergT.G. Copperfield: Musikkneipe "Gestern", Hauptstraße 51; Samstag, 20. Januar, 20.30 Uhr. Rock'n'Roll, Americana und Blues-Rock.WeidenSusan-Weinert-Rainbow-Trio: Bistrot Paris, Sebastianstraße 2; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Mainstream und Modern Jazz. Infos: www.jazz-zirkel-weiden.de. Karten: NT-Ticket.Rock Alive: "Salute-Club", Weingasse 5; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Classic Rock der 60er, 70er und 80er Jahre.Volksmusik & FolkKemnathFaschings-Wirtshaussingen: Gasthof Busch (Kötzersdorf), Sonntag, 21. Januar, 14 Uhr. Mit den Kemnather Sängerinnen. Masken erwünscht.Waldsassen-KondrauMusikantentreffen: Gasthaus "Sommer" Kondrau (Waldsassen), Wirtsgasse 8 / Kondrau; Donnerstag, 18. Januar, 19 Uhr.WeidenRoy Wilde & Golda Heart: Milchbar, Postgasse 3; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Songwriter-Duo, Gitarre und Cello. Eintritt frei.NachtschwärmerVohenstraußBayern 1 Disco: Stadthalle, Neuwirtshauser Weg 11; Samstag, 20. Januar, 20 Uhr. Infos auf www.faschingsver ein-voh.de.OperWaldsassen"Die Zauberflöte im Taschenformat": Aula der Abtei Waldsassen, Basilikaplatz; Sonntag, 21. Januar, 17 Uhr. Mit dem "Mozart Quartett Salzburg".SchauspielFreihung"D' Eisheiligen und die kalt' Sophie": Gemeindezentrum, Harranger; Samstag, 20. Januar.Aufführung der Theatergruppe Freihung. Termine: 20.1. um 20 Uhr, 21.1. um 19 Uhr, 26.1. um 20 Uhr, 27.1. um 20 Uhr und 28.1. um 19 Uhr. Eintritt: 6 Euro. Karten an der Abendkasse. Vorverkauf im Markgrafen Getränkemarkt.WeidenEinblick ins Stück: Die Leiden des jungen Werther: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Sonntag, 21. Januar, 11 bis 12 Uhr.Das LTO-Regieteam und die Schauspieler stellen sich vor, erläutern Hintergründe und geben erste Einblicke in die Inszenierung. Ideal, um sich schon vor der Premiere ein Bild zu machen. Eintritt frei.Premiere: Die Leiden des jungen Werther: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr. LTO: Schauspiel nach dem Briefroman von J.W. v. Goethe. Karten und weitere Termine: bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen; nt-ticket.de.