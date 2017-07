Wenn der niederbayerische Kabarettist, Schauspieler und Musiker Hannes Ringlstetter die Bühne betritt, ist es am Ende streng genommen fast nebensächlich, was er dort tut. "Paris, New York, Alteiselfing" heißt das Programm des Entertainers und seiner Band. Am Donnerstag, 3. August , gastiert Ringlstetter im Amberger Congress-Centrum, am Mittwoch, 9. August , ist er in der Schwarzachtalhalle in Neunburg v. W. zu erleben. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Außerdem verlosen wir für beide Veranstaltungen jeweils zweimal zwei Karten. Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort "Ringlstetter" senden an: freikarten@oberpfalzmedien.de (Name, Adresse und Anschrift nicht vergessen; Verlagsmitarbeiter ausgeschlossen); Einsendeschluss: Mittwoch, 26. Juli, 9 Uhr. Bild: Pertramer