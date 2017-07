Das schmeckte zur "Leib- und Seelenspeise" in der Provinzialbibliothek: Als Beilage zur gleichnamigen Ausstellungskost gab es einen Vortrag über den "Speiß-Meister" schlechthin: Pater Odilo Schreger - porträtiert von Alfred Wolfsteiner und Manfred Knedlik.

Nicht "fressen und saufen"

Hasenkot im warmen Wein

In der Vortragsreihe zur aktuellen Schau in der Staatlichen Bibliothek am Malteserplatz "Leibspeise - Seelenspeise, geistige Nahrung aus Oberpfälzer Klosterbibliotheken" stand diesmal die Buchvorstellung und Lesung aus "Speiß-Meister oder Nutzlicher Unterricht von Essen und Trincken" auf dem Programm. Angesichts zahlreicher Zuhörer stellte Bibliotheksleiterin Siglinde Kurz stolz fest, dass der "Bestsellerautor des 18. Jahrhunderts" Odilo Schreger auch heute noch die Menschen anzieht.Einen kurzen, aber durchaus informativen Überblick über das Leben und Werk des Vielschreibers gab der Germanist Manfred Knedlik - aufmerksamen Besuchern der Vortragsreihe bereits bekannt durch seine Ausführungen zu protestantischen Passionsspielen. In der eigentlichen Lesung aus dem "Speiß-Meister" vermittelte der Schwandorfer Bibliothekar Alfred Wolfsteiner mit einem leichten Oberpfälzer Akzent die An- und Einsichten des vielseitig gebildeten Mönchs. Dabei ging es weniger um Rezepte, wie vielleicht so manche Hausfrau im Publikum erhofft hatte, sondern ganz allgemein um Essbares, seine Eigenschaften und seine Wirkungen auf den menschlichen Körper. Aber auch Tischmanieren standen im Mittelpunkt.Zum Einstieg in das Kapitel "Wie man sich bey Tisch zu verhalten hat" gab Alfred Wolfsteiner eine kleine Kostprobe, die half, sich die seinerzeitigen Bräuche, die etwas rauer waren als die heutigen, vorzustellen: "Es giebt Leute, welche als hoffärtige Prahlhansen um den Vorsitz streiten, wo manchesmal viel Blut vergossen wird." Mit dieser Warnung vor solchem Verhalten begann Pater Odilo seinen Sermon über die umgänglichen Tischsitten. Man solle nicht schlingen und nicht schmatzen, nicht "fressen und sauffen, damit der Bauch nicht aufgeschwället werde wie ein aufgeblasener Dudelsack".Wie man es richtig macht, erklärt der fromme Schreiber im anschließenden Kapitel mit dem Titel "Man soll andächtig essen". Er fordert dazu auf, zu bedenken, dass man nicht um des Essen und Trinkens Willen lebt, sondern beides notwendig ist, um zu überleben. Ein Satz, der eigentlich ins Vorwort eines jeglichen Diät-Ratgebers gehört. Die allgemeinen Ratschläge zum Benehmen bei Tisch sind erstaunlich aktuell geblieben. Denn wenn man sich so manche Tafelgesellschaft heute ansieht, möchte man den Essern die Lektüre dieses Buches unbedingt ans Herz legen.Die medizinischen Auswirkungen der Speisen auf das Wohlbefinden behandelt ein weiterer eigener Abschnitt des "Speiß-Meisters", wobei manche der angeratenen Rezepte ziemlich unappetitlich und wohl auch gefährlich sind. Zu den harmloseren gehört zum Beispiel die Hasengalle, die - mit Baumwolle in die Ohren gesteckt - das "Sausen derselben stillet". Da werden doch gleich ein paar tinnitusgeplagte Mitbürger zu Kleintierzüchtern. Weniger harmlos klingt dabei die Anweisung bei der "Roten Ruhr" gedörrten Hasenkot in warmem Wein zu trinken.Um seine Leser zur damaligen Zeit zur Lektüre seines Buches anzuregen, hat der Autor neben seinen "wissenschaftlichen" Erkenntnissen auch allerlei Volkswissen und kleine unterhaltsame Spruchweisheiten in sein Werk eingebaut, wie etwa: "Vor zweymal kochter Speiß, vor einem Doctor der nichts weiß, vor einem bösen Weib, behüt, o Herr, unsern Leib". Dem ist nichts hinzuzufügen.