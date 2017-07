Zur Feier ihres Konfirmationsjubiläums trafen sich mehr als 60 Jubelkonfirmanden in der Paulanerkirche: silberne, goldene, diamantene und eiserne Jubilare. Auch das 70. und sogar das 75. Jubiläum konnte begangen werden. In einem feierlichen Zug begaben sich die Jubilare gemeinsam mit Vertretern des Kirchenvorstands in die Paulanerkirche.

Pfarrerin Heidrun Bock erinnerte in der Predigt an das Konfirmationsversprechen, sich zum Glauben und zur christlichen Gemeinde zu halten. Gemeinsam erneuerten die Jubilare dann ihre Entscheidung zum Glauben und wurden persönlich gesegnet. Die Paulaner-Kantorei verlieh dem Gottesdienst einen festlichen Rahmen. Kantorin Kerstin Schatz lud zum Mitsingen altvertrauter Lieder ein. Eine besondere musikalische Note erhielt der Dankgottesdienst auch durch den Paulaner-Posaunenchor, den Rudolf Bär leitete.