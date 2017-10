Die Vernissage von Peter Dorn in der Stadtgalerie Alte Feuerwache in Amberg zeigt zurückhaltende Kunstwerke, die dennoch voller Emotionen sind - wie der Kunstschaffende selbst. "Dorn ist ein Juwel. Er ist aufrichtig bis zur Selbstaufgabe", sagt Bildhauer Alfred Böschl, der 107 Kilometer nach Amberg fuhr. Oft haben Dorn und Böschl miteinander gearbeitet. Vertrauen sei bei einer Zusammenarbeit elementar. Das künstlerische Wesen des anderen zu achten und zu ehren sei beiden immer gelungen.

Optionen ausschöpfen

Veränderung interessiert

Auf den ersten Blick wirken die ausgestellten Objekte sauber, fast steril, wie eine minimale Randerscheinung. Verweilt der Betrachter etwas länger, fällt die akribische Genauigkeit ins Auge. Wie bei dem Auszug seiner gerahmten Bleistiftlinien im Din A 4-Format. Es sind nicht einfach wellenförmige Striche auf weißem Blatt - 40 Zentimeter misst jede Zeichnung eines geformten, flexiblen Kurvenlineals. Dorn versuchte die unendlich vielen Variationsmöglichkeiten auszuschöpfen und wollte sie archivieren. Dazu nutzte er bereits 1997 eine Computeranimation, die damals fast als revolutionär galt. 24 Bilder pro Sekunde laufen auf dem daneben stehenden Bildschirm ab.30 Jahre lang sammelte er Eisenbahnkarten. "Pazific 231" heißt die vor sechs Jahren entstandene Papiermontage. Die Rückseiten der Fahrkarten zeigen die Strichcodes, die er Punkt an Punkt zweireihig ansetzte. "Das kommt dabei heraus, wenn man zu faul ist zu malen", erklärte Dorn mit einem Lachen.Wie ein Tagebuch erscheint auch das "Kalendarium BR 1993". Sein Brunnen-Abriss-Kalender diente zur Erstellung dieses Werkes. Auch hier klebte er die Abrisse untereinander auf die dicke Rückseite des Kalenders. "Was war an diesem Tag? Ach, ich erinnere mich - gut, dass es vorbei ist", schmunzelt Dorn.Die Rückseiten der Durchschläge von Überweisungsaufträgen an das Postgiroamt Nürnberg seiner Ateliermiete von 1987 bis 1992 bilden zwei Collagen. "Wissen Sie, hier kann man nicht genau arbeiten, da sich die Formulare verändert haben. Und außerdem ist meine Miete erhöht worden, nicht nur einmal." Aber das sei das Interessante: die Veränderung des Gegenwärtigen im Laufe der Zeit.Jedes seiner Werke erzählt von seinem Leben, das von einer bemerkenswerten Vita geprägt ist. 1938 in Aussig geboren, arbeitet Dorn seit Mitte der 60er Jahre als freischaffender Künstler. Trotz zahlreicher Kunstpreise und Kulturförderpreise bleibt Peter Dorn bescheiden, still und zurückhaltend. Minimalismus - eben ganz groß, bis Mittwoch, 6. Januar, in der Stadtgalerie Alte Feuerwache.