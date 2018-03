Poetry-Slamer ist zurück an alter Wirkungsstätte

Paul Weigl ist ein gebürtiger Amberger, mittlerweile aber Hauptstadtbewohner. Während seines Heranwachsens in der Oberpfalz machte er erste Erfahrungen mit Theater, Lyrik und Musik. Am Samstag, 31. März, präsentiert er um 20 Uhr im Lieblingsplatz am Marktplatz sein aktuelles Soloprogramm namens "DeGenerationskonflikt".