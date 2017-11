"Vox aeterna" - die ewige Stimme. Das ist ein junges, motiviertes und ambitioniertes Vocalensemble, das sich aus ehemaligen Schülern des Max-Reger-Gymnasiums Amberg zusammensetzt und sich unter dem Motto "Wir singen, also sind wir" der Chormusik verschrieben hat. Im ausverkauften großen Rathaussaal der Stadt Amberg begrüßt zunächst Bürgermeister Martin Preuß die Gäste und das Ensemble. "Es freut mich sehr, dass beim heutigen Rathauskonzert junge Menschen aus unserer Heimat auf der Bühne stehen und uns ihr Können darbieten", sagt Preuß. "In der kurzen Zeit seines Bestehens hat sich das Ensemble ein von der Gregorianik bis zur Moderne reichendes Repertoire angeeignet, das sowohl in Fachkreisen, wie auch bei international renommierten Ensembles, wie den "King's Singers" hohe Anerkennung findet", erklärte der Bürgermeister.

Alles Liebe

Kerzenschein zum Schluss

Im Juli erhielt das Ensemble den Jugendkulturförderpreis des Bezirks Oberpfalz und vergangene Woche den der Stadt Amberg", erklärt Preuß. Zur Bestätigung dieser Auszeichnungen präsentiert "Vox aeterna" mit seinem brandneuen Programm "All you need is Love" eine faszinierende Zusammenstellung rund um das Thema "Liebe". Dabei verblüffen die zwölf Sänger das Publikum vom ersten Ton an mit einer ausgereiften stimmlichen Balance, verbunden mit einer dynamischen Flexibilität, die fesselt und aufmerksames Zuhören voraussetzt. Das Ensemble beherrscht ebenso ein schwebendes, intensives "piano", wie es Emotionen mit klanglicher Kraft, aber ohne forcierende Gewalt, zu vermitteln weiß. Eine gute Stunde lang nahm "Vox aeterna" die Zuhörer auf seiner gesungenen Reise mit.Dabei ist das Programm geschickt in mehrere Blöcke aufgeteilt, durch die Johannes Raab als Moderator führt. "Einfach Liebe" startet mit dem Beatles-Song "All you need is Love", bei dem Zuhörer anfangs spüren, dass sich auch ein solch "eingesungenes" Ensemble mit der Akustik im Rathaussaal erst anfreunden muss. Ein ganz toll gestaltetes "Liebeslied" von Bodo Wartke begeistert mit der textlichen Wanderung der wunderbaren Aussage "I love you" über die unterschiedlichsten Sprachen, das immer wieder zum deutschen Text "Ich gebe dir mein Wort" zurückfindet; eine tolle Präsentation. Mit "The book of love" von Peter Gabriel endet der erste Block."Liebe zur Heimat" beginnt bewegend schlicht und mit großem sentimental gesungenen Lied "Es fiel ein Reif". Kontrast dazu bildet der sprühende Song der Spider Murphy Gang "'s Leb'n is wiar Traum," bei dem die jungen Sänger nicht nur den musikalischen Jubel über die Rampe bringen, sondern dies auch "körperlich" begeisternd umsetzen. Das schöne Volkslied "Kein schöner Land" führt hin zum mitreißenden Beatles-Song "Penny Lane", bei dem das Ensemble alle stimmlichen und "choreografischen" Register zieht. Dieser fulminante Abschluss dieses Teils bewirkt euphorischen Beifall.Dazwischen spielt Johannes Raab den pianistisch anspruchsvollen "Liebestraum" von Franz Liszt. Seine exzellente spieltechnische und gestalterische Darbietung entspricht, gebremst durch das Klavier, nicht ganz das in den hohen Lagen den Anforderungen Liszt's an "sein" Paradeinstrument."Sehnsucht nach Liebe" war das Motto des letzten Blocks. In "Run to you" erklingt die Traurigkeit über eine verlorene Liebe hautnah. Fast ekstatisch hier die Steigerung zum Text: "Ich will den Himmel einreißen, wenn du zurückkommst", bis zu nahezu resignierenden Schlussklängen. Da herrscht gespannte Stille im Auditorium. Mit dem packenden Queen-Song "Somebody to love" beschließt "Vox aeterna" seine "Liebesreise".Riesiger Beifall und Rufe nach Zugaben zeigen die erhoffte Wirkung. Ein richtig schön gesungenes "altes Madrigal" von Josquin de Prez und ein stimmungsvolles "Lullabye" von Billy Joel, bei dem das Ensemble im völlig dunklen Saal mit Kerzen Lichtzeichen setzt, beendet ein außergewöhnliches Konzert eines außergewöhnlichen, noch längst nicht am Ende seiner musikalischen Karriere stehenden Chores.