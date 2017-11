Wer wird der nächste Sieger? Vielleicht der kleine Prinz? Oder gar Finn, der Feuerwehr-Elch. Wer weiß ... Eines ist aber sicher: Das Kindertheaterfestival wird wieder voll und ganz den Geschmack des kleinen Publikums treffen.

Marina Auer vom Kulturreferat stellte bei der Kulturausschusssitzung das Programm für KIT, wie das Kindertheaterfestival liebevoll abgekürzt wird, vor. Die Spielzeit im kommenden Jahr läuft vom 4. bis 9. März. Traditionell wird die Woche mit dem Stück, das im Vorjahr den Preis gewonnen hat, eröffnet. Deshalb ist "Lieschen Radieschen und der Lämmergeier" zum Auftakt nochmals zu sehen. Weiter geht es am Montag, 5. März, mit "Niyar - a paper tale", einem Papiertheater für Kinder ab fünf Jahren. Damit gastiert der in Berlin lebende israelische Schauspieler Waayan Iungman in Amberg. "Das Stück kommt ohne Worte aus, aus zerknülltem Papier entstehen Figuren und Geschichten", informierte Auer. Niyar, übrigens das hebräische Wort für Papier, sei ein sehr fantasieanregendes Stück.Mit "Komm, wir finden einen Schatz!", steht am Dienstag, 6. März, ein Klassiker von Janosch auf dem Programm. Das Schauspiel für Kinder ab vier Jahren präsentiert das Theater Morgenroth und Schwester aus Nürnberg. Auch das Stück um Suchen und Finden dürfte bei den Kleinen gut ankommen. Nicht minder interessant ist "Wo die wilden Kerle wohnen", ein Figurenmusical, geeignet für Kinder ab vier Jahren. "Es kommt mit 333 Wörtern aus", erklärte Marina Auer. Mit diesem ebenfalls sehr bekannten Stück gastiert das Figurentheater Neumond am Mittwoch, 7. März, in Amberg.Die Reihe der bekannten und beliebten Kinderstücke setzt sich am Donnerstag, 8. März, vor: Der Kleine Prinz als Figurentheater für Mädchen und Buben ab sechs Jahren. "Ein ganz poetisches Stück", schwärmte Marina Auer. Gespielt wird es vom Figurentheater Künster aus Mayen.Mit einem Puppentheater für Kinder ab drei Jahren endet KIT 2018. Zum Abschluss erobert "Finn, der Feuerwehrelch" die Bühne. Bei dem Stück von Wodo Puppenspiel aus Mühlheim an der Ruhr handelt es sich um eine Auftragsarbeit, erklärte Marina Auer im Ausschuss. Erklärt wird darin die Arbeit der Feuerwehr, bei der Aufführung kommen außerdem sehr, sehr viele niedliche Tiere vor. "Mal sehen, ob sich Finn bei der Feuerwehr bewährt und das Feuerwehrauto fahren darf", sagte Auer, ohne zu verraten, wie das Stück ausgehen wird.