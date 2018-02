Ist Kunst jene Disziplin, die nicht nur das Unmögliche will, sondern die dem Unerreichbaren auch Ausdruck verleiht und obendrein Gestalt? Wenn ja, dann sind die französischen Fotografen Isabelle Chapuis und Alexis Pichot, die zur Zeit im Luftmuseum ausstellen, wohl perfekte Vertreter ihrer Art.



Rauch und Feuer





Großvolumige Kissen



Dies alles klingt zwar paradox, ist aber so. Denn den beiden Künstlern gelingt es exakt auf den Punkt, das Flüchtige, das Vergängliche, das Ephemere - all das also, was in unsere Welt gekommen ist, um nicht zu bleiben, einzufangen, zu konservieren und zu fixieren. Dabei lassen sie mittels ferngezündeter Pigmentbomben kreischend-bunte Wolken erblühen, in einsamen Wüsten-Landschaften und in überwucherten Bergwelten ebenso wie in Innenräumen von Fabriken oder in Telefonzellen. Sie drücken im richtigen Augenblick den Auslöser ihrer Kamera, und warten dann getrost darauf, bis sich die Szenerie wieder auflöst.Mit dem entscheidenden Klick haben sie genau das eingefangen, was sie hatten haben wollen. Jenen Moment nämlich, in dem die Form, die Farbe und die Schattierungen ihrer Wolke den idealen Ausdruck gefunden hatte (mit der Betonung des Plusquamperfekts!), wuchernd und wabernd geschwebt war, für jenen kurzen und einmaligen Augenblick grenzenloser Schönheit.Wo Rauch ist, ist auch Feuer? Bei Isabelle Chapuis (*1982) und Alexis Pichot (*1980) müssen diesem geflügelten Wort nicht nur die Schwingen gestutzt werden - sie müssen auch gleich noch ersetzt werden. Denn hier gilt: Wo Rauch ist, wo Dampf aufsteigt oder eine Wolke entschwebt, da ist auch das, was die alten Griechen "Kairos" nannten. Nämlich jener ideale Zeitpunkt, der es gestattet, die Welt aus den Angeln zu heben. Die Luft anzuhalten und damit auch die Zeit. Und sodann alle Wünsche dieser Welt wahr werden zu lassen.Im größten Raum im Luftmuseum, sind die "Figuren des Windes" zu sehen: Auf große weiße Segel, die in Schwingung versetzt werden, werden Bewegtbilder projiziert. Inmitten eines reifen Getreidefelds gibt eine Patrone ihre Farb-Fanfaren dem Wind preis. Dazu erklingt Ambient-Musik von Guillaume Nicolas. Das ist reine Poesie, eine Symphonie des interesselosen Wohllauts, ebenso wie die Telefonzellen, die irgendwo an den Säumen der Riesenstadt Paris stehen. Heute, im Zeitalter des Digitalen, führen sie ein ebenso trost- wie nutzloses Dasein.Durch die Farbwolken aber werden sie für den berühmten Warhol'schen Moment noch einmal zu Stars, zu Plastiken im Raum, bevor sie endgültig verglühen dürfen - wie Sternschnuppen eines lang schon überholten Kommunikationszeitalters.Und droben, in der kurfürstlichen Kapelle? Da stellt der Medienkünstler Nils Völker seine "Five Pairs" genannte Installation aus. Das sind zweimal fünf großvolumige Kissen, die aus dem Material Tyvek gefertigt sind, einem Vliesstoff aus Polyethylen von enorm hoher Dichte. Wie zwei riesige Lungenflügel hängen sie da, mal schlaff wie ein Sack, und dann, algorithmen-gesteuert und befüllt von Computerlüftungsgebläsen, prall wie ein Kopfkissen, gefüllt mit leichten Daunenfedern. Und werden hier, an diesem geistlich-spirituellen Ort, zur Metapher des Lebens.Das Außergewöhnliche am Luftmuseum ist ja, dass man immer wieder aufs Neue Kunst begegnet, die ganz und gar ungewöhnlich ist und überraschend. Im Rahmen dieses Hauses aber passt sie sich so perfekt ein, dass sie den Eindruck erweckt: Dieses Museum musste gerade diese Kunst herlocken! Hier, nach Amberg, mitten hinein in das Oval der Altstadt. "Pulse", die Kunst der Isabelle Chapuis und Alexis Pichot. Und die "Five Pairs", die Kunst des 1979 in Aalen geborenen und heute in Berlin lebenden Nils Völker.